Bezpečný mail neexistuje, ale pomôžeme vám chrániť sa (tipy a triky)

Najnovší únik informácií o pol miliarde účtov Yahoo je upozornením, že jednoduché heslo patrí do minulosti.

23. sep 2016 o 18:51 Matúš Paculík

Takmer dva roky trvalo kým spoločnosť Yahoo informovala o úniku obrovského množstva dát z jej služieb. Mailové adresy, mená, telefónne čísla, zašifrované heslá a dokonca aj kontrolné otázky a odpovede.

Nebezpečenstvo úniku tak komplexných informácií je výrazne väčšie ako v prípade krádeže len mailovej adresy a zašifrovaného hesla. Je preto zarážajúce a hlavne nezodpovedné, že mu technici Yahoo nedokázali zabrániť.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Yahoo potvrdilo najväčší únik dát v histórii. Skontrolujte si heslo

Nezodpovedné firmy

Yahoo je aj napriek dlhodobému úpadku veľká spoločnosť, pričom potvrdzuje trend v nevedomosti a zamlčiavaní informácií o nebezpečných útokoch. Mohlo sa stať, že v Yahoo skutočne netušili o útoku.

V posledných rokoch zmizli dáta o používateľoch a zákazníkoch množstvu firiem vrátane Targetu, Dropboxu, či Ebay. V prospech Yahoo hovorí skutočnosť, že heslá zašifrovali pokročilou metódou, ktorá výrazne predlžuje čas na ich obnovenie.

Prezradením hesla sú preto ohrození jedine používatelia, ktoré ho mali veľmi jednoduché. Čokoľvek komplexnejšie je podľa expertov v bezpečí a nehrozí, že by niekto v blízkej dobe zložité heslá obnovil.

Rovnako nebezpečné ako slabé heslo sú nezašifrované kontrolné otázky a odpovede. Kým pri heslách sa postupne učíme ich pri jednotlivých službách obmieňať, tak pomocné otázky máme väčšinou rovnaké.

Útočníka preto nezastaví zložité heslo, stačí mu mailová adresa so správnou kontrolnou otázkou a odpoveďou. Navyše ak by bol akýkoľvek problém, v komunikácii s helpdeskom mu pomôžu ďalšie osobné informácie.

Ktorá mailová služba je najlepšia?

Jednoznačná odpoveď na otázku ohľadom najbezpečnejšej mailovej služby neexistuje. Aj veľké firmy o svojich interných smerniciach mlčia a bežný používateľ nemá šancu zistiť, ako je postarané o jeho osobné údaje.

Posúdiť komplexnú bezpečnosť mailovej služby bežný používateľ nedokáže, na to by potreboval vykonať komplexný interný audit a musel by byť v problematike vzdelaný viac, ako prevádzkovateľ služby.

Vo všeobecnosti platí pravidlo, že čím je firma väčšia a zdravšia, tým väčší má záujem, aby boli dáta jej klientov v bezpečí. V ideálnom prípade využíva moderné technológie, veľký tím odborníkov a najnovšie trendy v bezpečnosti.

Žiadny rebríček pre najlepšie mailové služby neexistuje, ale s trochou voľného času si dokážete spraviť prieskum aj z pohodlia domova. Stačí vám k tomu len počítač a mobilný telefón.