Deti by mali jesť vajíčka a arašidy čím skôr, nebudú mať alergie

Nové zistenia doporučujú dávať deťom arašidy a vajíčka už od štyroch mesiacov veku. Dôkazov stále pribúda.

24. sep 2016 o 0:00 Gregor Kaclík

BRATISLAVA. Alergie ľudom vedia poriadne znepríjemniť život. Bojovať s nimi nie je ľahké a často je jediným riešením prispôsobiť sa im. Stačí však trocha nepozornosti a príjemný obed sa môže zmeniť na deň strávený s napuchnutou tvárou. V horšom prípade aj na boj o život.

Lekári preto zvyknú varovať rodičov, aby boli obzvlášť opatrní, keď zaraďujú do stravy svojich novorodených detí niektoré alergény ako vajíčka alebo arašidy.

Podľa novej štúdie publikovanej v časopise Americkej zdravotníckej asociácie by však mali, aspoň vo väčšine prípadov, odporúčať pravý opak.

Zmeniť poradenstvo

Výskum skončil prekvapivými výsledkami. U bábätiek, ktoré ochutnali vajíčka vo veku štyroch až šiestich mesiacoch sa našla skoro o päťdesiat percent nižšia pravdepodobnosť na vznik alergií. Pri arašidoch bola táto šanca nižšia až o sedemdesiat percent.

Naznačuje to, že alergénne jedlá by sa mali zaradiť do stravy novorodených detí medzi prvými, bezprostredne po ukončení kojenia.

„Poradenstvo ohľadne stravy dojčiat sa možno bude musieť zmeniť,“ komentoval zistenia pre Reuters Health jeden z autorov štúdie Robert Boyle.

Vybudovať toleranciu

Situácia je samozrejme iná u detí, u ktorých existuje zvýšene riziko týchto alergií – ak sa niektoré alergie prejavili napríklad u súrodencov, alebo trpí kožnými ekzémami. U týchto detí sa stále odporúčajú konzultácie s lekárom.

Štúdia ale každopádne prispieva do stále rastúceho materiálu dôkazov, že skoré zaradenia alergénov do stravy dojčiat môže pomôcť vybudovať toleranciu aj u tých detí, ktoré by inak mohli byť alergické.

„Tieto výskumy naznačujú, že budeme musieť zvážiť isté zmeny v klinickej praxi. Alergie na jedlo dokážu vyvolať aj život ohrozujúce reakcie,“ napísala v e-maili pre Reuters Health Sandra Hong, alergologička z Cleveland kliniky v Ohiu.

doi:10.1001/jama.2016.12623