Ako zistiť, ktoré vaše údaje získali hackeri

Jednoduchý nástroj zobrazí rozsah úniku dát a odporúči zmeniť heslo.

23. sep 2016 o 16:49 Dominik Holič

BRATISLAVA. Na čiernom trhu internetu kolovali v poslednej dobe viacere databázy osobných údajov. Úniky dát zasiahli rôzne sociálne siete (LinkedIn, Myspace) ale aj služby internetovej spoločnosti Yahoo.

Dohromady sa hackerom podarilo získať prístupy k stovkám miliónom účtov. Pri niektorých nemuseli mať ani prístup ku konkrétnej databáze používateľov, stačilo im vyskúšať, či niekto nepoužíva podobné heslá pri všetkých online účtoch.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Sociálnym sieťam kradnú citlivé dáta. Šesť najväčších únikov

Hacknutý profil sa dá rozpoznať viacerými spôsobmi - od nečakaných zmien osobných údajov po úplne zablokovanie účtu.

Ak si chcete overiť, či sa hackeri nabúrali aj do vášho účtu, existuje na to jednoduchý nástroj. Stačí si kliknúť na tento odkaz, ktorý vás presmeruje na web ;--have i been pwned?. Pwn je slangová verzia anglického slova own (vlastniť), ktorou sa v digitálnom svete označuje prevzatie kontroly.

Na stránke stačí zadať svoju emailovú adresu alebo používateľské meno a služba vám zistí, či sa niekomu podarilo získať prístup k niektorému z vašich účtov. Ukáže vám rozsah úniku a odporučí vám zmenu hesla.

My sme skúsili zadať emailovú adresu registrovanú na doméne Yahoo a dozvedeli sme sa, že sa k nej hackeri dostali po útoku na sociálnu sieť Tumblr v roku 2013.

Služba ukazuje rozsah úniku dát z vášho účtu. (zdroj: REPROFOTO AUTOR)

Ak sú vaše dáta zatiaľ v bezpečí, môžete si nastaviť, že vás na prípadný únik hneď upozornia. Pod vyhľadávacím oknom kliknite na Notify me when I get pwned.