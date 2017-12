Odfoťte si selfie a zdieľajte ju, zlepší vám to náladu

Najmä študenti môžu pomocou pravideľných fotografií odbúravať stres.

24. sep 2016 o 0:00 Karolína Klinková

BRATISLAVA. Len prednedávnom svet zaplavili štatistiky o tom, aké sú selfies nebezpečné. Ľudia pri ich fotení za posledný rok padali z vysokých budov či útesov, zrážali ich autá či vlaky, jeden pätnásťočný chlapec sa omylom pri fotení zastrelil. Myslel si, že zbraň nie je odistená.

Podľa nových informácií však fotky samých seba prinášajú svetu aj radosť. Štúdia vedcov z Donald Bren School of Information and Computer Sciences v časopise Psychology of Well-Being naznačuje, že každodenné fotenie a zdieľanie selfies či iných snímok pozitívne vplýva na ľudskú psychiku.

Dokáže to totiž odbúrať stres a zlepšiť náladu. Odporúčajú to najmä študentom.

Selfie s úsmevom

Výskum robili na 41 vysokoškolských študentoch, ktorých náhodne rozdelili do troch skupín. Prvá skupina dostala za úlohu trikrát za deň odfotiť selfie, na ktorej sa usmievajú.

Členovia druhej skupiny zas fotili niečo, čo ich robí šťastnými, no a tretia skupina musela odfotiť predmet, ktorý rozveselí niekoho iného a následne mu snímku poslať.

Všetci študenti si takisto trikrát za deň zaznačili, aká je ich nálada, a večer uviedli aj to, či sa počas dňa stalo niečo konkrétne, čo ich náladu mohlo ovplyvniť. Popri tom robili všetky aktivity ako v normálny deň - chodili na prednášky, robili si domáce úlohy, stretávali sa s priateľmi.

Cieľom štúdie tak malo byť preskúmanie účinkov fotografií v oblasti sebapercepcie, teda vnímania seba samého; v oblasti sebaúčinnosti, ktorú reprezentovali študenti, ktorí fotili veci, ktoré sami obľubujú; no a napokon v prosociálnej oblasti, v ktorej mali robiť snímky, ktoré urobia šťastné iných.

Sebaistejší a hĺbavejší

Vedci zaznamenali zlepšenie nálady u členov každej zo skupín. Vedúca výskumu Yu Chenová v tlačovej správe univerzity hovorí, že “praktizovanie cvičenia, ktorým pomocou smartfónu fotíte a zdieľate veci, môže viesť k zvýšeniu pozitívnych pocitov”.

Skupina, ktorá si fotila selfies sa stala sebaistejšou, členovia skupiny, ktorí fotili objekty, ktoré majú radi, zas hĺbavejšími. Tretia skupina, ktorá posielala obrázky svojim priateľom, sa cítila byť pokojnejšia a bližšia so svojimi známymi.

Vedci považujú zistenie za mimoriadne prospešné najmä pre študentov. Práve oni sú totiž podľa nich často vystavení typu stresu, ktorý by pomocou fotografií dokázali odbúrať. Ide napríklad o pocity samoty, o stres zo skúšok či finančné ťažkosti.

“Dobrá správa je, že napriek ich sklonu k stresu so sebou väčšina vysokoškolákov neustále nosí mobilné zariadenie, ktoré pri odbúravaní stresu môže pomôcť,” dodáva Chenová . “A k tomu pridajme aj to množstvo aplikácií a sociálnych sietí, ktoré uľahčujú produkciu a posielanie obrázkov.”

DOI: 10.1186/s13612-016-0044-4