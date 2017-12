Výrobcovia televízorov klamú. Spotreba môže byť až dvojnásobná

Na energetických štítkoch by bola pravda iba vtedy, ak by ste sa uspokojili so zlým obrazom.

23. sep 2016 o 10:55 Milan Gigel

Písmo: A - | A + 1 31 WASHINGTON, BRATISLAVA. Ak stojíte pred kúpou nového televízora, nemali by ste sa príliš spoliehať na údaje o spotrebe, ktoré uvádza výrobca na štítkoch. Analýza ukázala, že skutočná spotreba môže byť v porovnaní s udávanou až dvojnásobná. Úsporné úskoky Merania uskutočnila americká organizácia NRDC, pričom pri svojej metodike sledovala správanie televízora pri rôznych druhoch obsahu a používateľských nastaveniach. Odborníci zistili, že výrobcovia televízorov používajú najrôznejšie úskoky, aby ich modely pôsobili úspornejšie ako v skutočnosti sú. Pri certifikácii sa na televízoroch v USA i Európe zobrazuje 10-minútové štandardizované video, ktoré svojou rôznorodosťou simuluje rôzne druhy obsahu. Výsledok merania spotreby má priniesť akúsi optimálnu, strednú hodnotu. Pre tento test sú televízory svojimi predvoľbami vyladené. Stačí jeden klik V skutočnej prevádzke však podľa BBC televízor vykazuje odlišné spotreby a neraz stačí drobná zmena, aby sa z úsporného či vyrovnaného režimu zobrazenia prepol do energeticky náročnejšieho. Stačí jediný klik na diaľkovom ovládači pre zmenu jasu a všetky úsporné režimy sa automaticky vypnú. Televízory sa chvália pokrokovými technológiami, ktoré analyzujú scénu na obrazovke a v závislosti od nej prispôsobujú zobrazovanie tak, aby bolo úsporné. Účinnosť technológií je však slabá. Navyše nedáva zmysel osadiť televízor kvalitným zobrazovacím panelom a zhoršiť kvalitu obrazu iba preto, aby bol úspornejší. Firmvér je preto nastavený tak, aby sa úsporné režimy vypli a používatelia sa mohli tešiť z kvalitného obrazu bez toho, aby mali výčitky svedomia pre vysokú spotrebu.