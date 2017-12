Kôň vie, čo potrebuje. Človeku to povie symbolmi

Zvieratá sa podľa počasia samé rozhodli, či potrebujú deku.

22. sep 2016 o 14:07 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Ak je vonku vlhko, zima a fúka vietor, je lepšie ak má kôň na sebe deku. Ak je však slnečno a teplo, kôň deku nepotrebuje. Doteraz o tom rozhodovali džokeji.

Kone sa však vedia rozhodnúť aj sami, čo je pre ne najlepšie a povedať to svojmu vlastníkovi pomocou naučených symbolov. Naznačuje to štúdia, ktorú uverejnili v odbornom časopise Applied Animal Behaviour Science. Zapojili do nej 23 jazdeckých koňov rôznych plemien.

V priemere koňom trvalo desať dní, kým sa naučili, čo znamenajú jednotlivé symboly a čo sa stane, keď sa ich dotknú. Po dvoch týždňoch učenia už vedeli všetky kone vyjadriť svoje preferencie ohľadom deky. Teplokrvné plemená sa učili rýchlejšie ako studenokrvné.

Najdôležitejšie je, že sa nerozhodovali náhodne, ale podľa počasia. Pridali sa tak k niektorým primátom, delfínom a holubom, ktoré tiež vedia komunikovať pomocou symbolov. Výskumníci veria, že ďalšie štúdie položia koňom aj iné otázky.

Symboly zobrazili na drevených štvorcových platniach s rozmermi 35 cm. Znak naľavo značil "dať deku", stredný znamenal "bez zmeny" a znak naľavo značil "dať dole deku." (zdroj: C.M. Mejdell et al. / Applied Animal Behaviour Science)

Hlavný zdroj: magazín Science a Horsetalk

DOI: 10.1016/j.applanim.2016.07.014