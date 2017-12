NASA zverejní objav prekvapivej aktivity na mesiaci Európa

Pozorovania Hubblovho teleskopu sa majú týkať podpovrchového oceána mesiaca.

22. sep 2016 o 11:59 Dominik Holič

BRATISLAVA. Ak niekedy nájdeme v našej slnečnej sústave mimozemský život, je veľká šanca, že to bude na Jupiterovom mesiaci Európa.

Astronómovia predpokladajú, že pod povrchom satelitu je obrovský oceán kvapalnej vody, ktorý sa dotýka jeho plášťa.

Geologická a chemická aktivita by v takomto prípade mohla zabezpečiť podmienky pre vývoj života. Keď Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) vyhlásil, že budúci týždeň oznámi dôkaz prekvapivej aktivity na Európe, okamžite sa objavili špekulácie o mimozemšťanoch.

Našla NASA mimozemšťanov?

Nie. NASA v tlačovom vyhlásení nikde mimozemský život nespomína. Nenaznačuje to ani zloženie rečníkov tlačovej konferencie. Nové poznatky sa podarilo získať pomocou Hubblovho teleskopu a je takmer nemožné, aby ďalekohľadom videli prípadne mikroskopické formy života na vzdialenom mesiaci.

Navyše na svojom twitteri jasne napísali, že nejde o mimozemšťanov.

Aké bude prekvapenie?

Prekvapivé dôkazy sa môžu týkať existencie podpovrchového oceánu na Európe. Hubble už v minulosti pomohol zachytiť 200-kilometrové gejzíry vodnej pary pri jej južnom póle.

Ak by ich astronómovia znova videli, nepotvrdili by iba prítomnosť kvapalnej vody. Naznačovali by tiež, že robotické sondy by mohli prípadný oceán preskúmať bez toho, aby na mesiaci pristáli.