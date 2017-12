Matematika ukázala, aké majú ľudia skutočné osobnosti

Základné osobnostné typy pomohol odhaliť matematický algoritmus.

20. sep 2016 o 16:49 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Predstavte si, že sa ocitnete v divočine, ďaleko od civilizácie. Len vy a pilot lietadla, ktorý s vami núdzovo pristál. Po niekoľkých dňoch sa vám minú zásoby jedla a musíte nájsť spôsob, akým zaplníte svoj žalúdok.

Plody zo stromov už nestačia, rozhodnete sa preto pre lov. Mohli by ste spolu s pilotom uloviť väčšie zviera, ale v lese behá i množstvo zajacov. O ne by ste sa nemuseli deliť.

Stojíte teda pred dilemou: spojíte sily alebo sa postaráte len sám o seba? Rozhodnutie môže odhaliť, akú máte osobnosť.

Väčšina ľudí by lovila sama a snažila by sa prekonať svojho súpera. Naznačuje to nová štúdia v magazíne Science Advances, ktorá odhalila štyri základné typy osobností.

Sociálne dilemy a matematika

Typy osobností sa zvyčajne zisťujú z dlhých dotazníkov, v ktorých ľudia opisujú svoje správanie. Výskumný pracovník následne dokáže odhaliť jednotlivé osobnostné črty.

Nový výskum je však podľa autorov štúdie nestranný. Vedci zapojili 541 dobrovoľníkov, ktorých podstavili pred niekoľko sociálnych dilem. Tieto zadania sa neustále menili, podobne ako páry dobrovoľníkov, ktoré sa mali rozhodovať medzi spoluprácou alebo súperením.

Vedci vďaka tomu získali informácie o správaní v rôznych sociálnych situáciách. Neanalyzovali ich však sami, pomohol im matematický algoritmus, ktorý sa predtým využíval napríklad v biológii.