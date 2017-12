FBI zaplatilo za hack iPhonu milión. Stačil by im hardvér za stovku

Bezpečnostný analytik ukázal, ako jednoducho hacknúť iPhone za štyridsať hodín.

20. sep 2016 o 11:27 Milan Gigel

CAMBRIDGE, BRATISLAVA. iPhony chránené vstupným heslom považovali za nedobytné aj v FBI. Bezpečnostný analytik z Cambridge však ukázal, že s hardvérom za 100 eur možno vstupnú bariéru bez problémov prelomiť.

Ak by bolo možné hádať heslá jedno po druhom, bolo by iba otázkou času, kedy natrafíte na to správne. Ak však firmvér počíta neúspešné pokusy a zablokuje sa na ochranu obsahu, takáto taktika sa neoplatí.

Jednoduchý hardvér, ktorý používa naklonovaný pamäťový čip, však umožňuje túto bariéru prekonať. Úspešne nuluje počítadlo neúspešných pokusov a v priebehu 40 hodín práce je možné odhaliť štvorciferný kód. Pri šesťcifernom zaberie práca niekoľko stoviek hodín.

Technika, ktorú hacker podľa BBC použil na klonovanie potrebných dát a nulovanie počítadla v iPhone 5C, by bolo možné využiť aj na iných modeloch. Aspoň teoreticky.

Nie je však dávno, čo FBI zaplatila milión dolárov za odomknutie iPhonu izraelskej firme, ktorá sa špecializuje na prácu s dátami v mobilných zariadeniach. Ak by mali vyšetrovatelia k dispozícii nové zistenia, dokázali by sa do zariadenia dostať oveľa rýchlejšie a lacnejšie.

