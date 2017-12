Cirkev nechtiac spustila evolúciu v prírode. Stvorila dnešné kurčatá

Náboženské rozhodnutie dodržiavať pôst stvorilo hydinu v dnešnej podobe. Zafungovali prirodzený výber a evolúcia.

19. sep 2016 o 15:51 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Dnešné kurčatá sú nesprávne. Ak by ste sa vybrali hlbšie do minulosti, zistili by ste, že ešte pred tisíckou rokov v Európe neboli príliš obľúbené.

Keď už museli, stredovekí obyvatelia nášho kontinentu dávali prednosť husiam či bažantom a prípadné kury používali skôr na kohútie zápasy či ako okrasné zvieratá do záhrad šľachty.

V tom čase boli dnešní potomkovia dinosaurov podstatne menší a chudší. Lenže potom nastala náhla zmena – a vedci ju pripisujú dávnemu náboženskému rozhodnutiu.

Cirkev zasiahla do prírody

Tím oxfordského biológa Gregera Larsona sa pozrel na DNA 80 rôznych zdomácnených kurčiat z dvanástich rôznych archeologických nálezísk. Pozostatky siahajúce od 3. storočia po 18. storočie vedci skúmali a zisťovali, čo majú spoločné.

Sliepky totiž pochádzajú z juhovýchodnej Ázie a ich najstaršie fosílie majú viac než sedemtisíc rokov. Vyzerali však inak a v Európe - azda s výnimkou Rimanov - neboli príliš obľúbené. Potom sa však čosi zmenilo.

Vedci zistili, že kľúčom bude genetika. A zásah náboženstva a veriacich ľudí.