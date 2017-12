EÚ chce do roku 2020 priniesť do všetkých miest WiFi zadarmo

Nový plán Európskej komisie hovorí aj o zavedení 5G internetu - nového technologického štandardu mobilných sietí.

16. sep 2016 o 14:10 Dominik Holič

BRUSEL, BRATISLAVA. Aj keď sa Európskej únii nedarí plniť sľuby a zrušiť roamingové poplatky, pripravuje sa na rozsiahlu technologickú inováciu.

Do roku 2020 by mali mať všetky mestá a dediny členských krajín bezplatné WiFi pripojenie na verejných miestach ako sú parky, námestia, či kinižnice.

"Digitálne technológie a digitálna komunikácia prenikajú do všetkých aspektov života. Musíme byť prepojení. Potrebuje to naša ekonomika. Potrebujú to ľudia," vyhlásil na prejave o stave EÚ predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker.

Aj keď hovoril o okamžitej potrebe investovať do nových pripojení, maximálny rozpočet pre tento projekt bude 120 miliónov eur. Mestá tak budú musieť na novú WiFi sieť prispieť aj zo svojho.

Plán EÚ tiež navrhuje, aby malo do roku 2020 aspoň jedno mesto každej krajiny sieť s novým technologickým štandardom 5G. O päť rokov neskôr už by malo byť aj na všetkých hlavných cestách a železničných tratiach.

Odborníci ale realizáciu plánov spochybňujú. "Mnohé mesta už majú bezplatnú WiFi na hlavnej ulici. Pre lokálne parlamenty s menším rozpočtom to navyše nemusí byť prioritou," povedal pre BBC telekomunikačný analytik Mark Newman.

"Štandard 5G nebude do roku 2018 ani hotový, čiže v roku 2020 sa bude dať použivať iba vo vybraných lokalitách - napríklad v nákupnej zóne alebo na námestí Trafalgar."