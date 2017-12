Hackeri hľadajú spôsob, ako vypnúť celý internet

Podozrivé aktivity naznačujú, že hackeri hľadajú slabé body internetu.

16. sep 2016 o 11:26 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Hackeri sa začínajú zaujímať o útoky, ktoré by z prevádzky mohli vyradiť celý internet. Upozorňujú na to bezpečnostní analytici, ktorí zaznamenali podozrivé aktivity v globálnej sieti.

Je bežné, že hackeri využívajú distribuované útoky na to, aby vyradili z prevádzky servery alebo služby. Podobne ako pri ransomware, i tu očakávajú že sa im podarí vypýtať výpalné za to, že so svojimi útokmi prestanú.

Taktikou je nadväzovať so servermi a službami miliardy drobných a nenáročných spojení tak, aby servery prebytok požiadaviek nezvládli. Keďže ide o štandardnú komunikáciu, ktorá prichádza z miliónov rôznych miest sveta, nie je jednoduché odlíšiť ju na firewalloch od požiadaviek, ktoré prichádzajú od používateľov.

Bezpečnostní analytici však podľa BBC zaznamenali útoky na kľúčové prvky internetovej infraštruktúry, ktoré využívajú nezvyčajnú taktiku nárastu požiadaviek.

Podozrivé sú vládne agentúry niektorých krajín. Môže však za tým byť aj vývoj nových taktík, ktoré hackeri cvičia na nových cieľoch. Zdá sa, akoby ktosi starostlivo zisťoval výkonové kapacity kľúčových prvkov siete.