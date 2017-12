Privoňajte si k rozmarínu, zlepšuje pamäť

Vedeli to antickí Gréci aj Shakespeare, dnes priaznivé účinky aromatického rozmarínu na ľudskú pamäť potvrdzuje aj veda.

16. sep 2016 o 7:50 Erika Litváková

Sviežej vôni a korenistej chuti rozmarínu sme v kulinárskych špecialitách privykli už dávnejšie. Nezaobíde sa bez neho talianska chlebová placka focaccia, v Chorvátsku ani obyčajné pečené zemiaky či jahňacina alebo ryby, Gréci ho zas milujú so syrom feta a v marinádach, chýrny je aj španielsky rozmarínový med či víno.

Vôňu rozmarínu obľubujeme v osviežovačoch vzduchu, šampónoch aj tekutých mydlách, ale to, čo o rozmaríne v poslednom období potvrdila veda, je ešte zaujímavejšie a môže priniesť nový pohľad na terapeutický význam rastliny.

Osviežuje myseľ

Výsledky štúdie vedcov Marka Mossa a Lorraine Oliverovej z britskej Northumbria University preukázali, že zložky rozmarínového oleja, konkrétne hladina 1,8 cineolu v krvi súvisí so zlepšením kognitívnych výkonov mozgu a blahodarne pôsobí nielen na rýchlosť, ale aj na presnosť rozpamätávania sa.

Až o sedemdesiatpäť percent sa bezprostredne po vystavení výparom rozmarínového oleja zlepšil mentálny úsudok testovaných osôb aj ich schopnosť riešiť matematické úlohy. Výsledky uverejnené v odborných časopisoch Nature Reviews aj Journal of Neurochemistry Plasma vzbudili veľký záujem. „Spôsob, akým vône rastlinných silíc ovplyvňujú človeka, je do značnej miery stále nejasný, no výsledky pozitívneho vplyvu zložiek rozmarínu na mentálne funkcie, boli jednoznačne preukázané,“ uvádza Therapeutic Advances in Pharmacology.

Zázračný cineol

Ako zistila vôbec prvá štúdia tohto typu, vyššie koncentrácie cineolu v krvi priamo zvyšujú výkon mozgu. „Cineol patrí k takzvaným terpénom, čo sú malé, v tuku rozpustné molekuly a pri vdýchnutí cez nosnú i pľúcnu sliznicu dokážu prejsť do krvného obehu a do mozgu,“ objasňuje na svojich stránkach v komentári k štúdii popredný aromaterapeut Robert Tisserand.