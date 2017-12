Čína dopravila na obežnú dráhu Zeme svoju druhú vesmírnu stanicu

Prvá stanica Tchien-kung er-chao-1 bola vypustená v septembri 2011.

16. sep 2016 o 6:33 TASR

PEKING. Čína vyniesla na obežnú dráhu Zeme svoju druhú vesmírnu stanicu Tchien-kung er-chao-2. Stanicu dopravila do vesmíru v noci na piatok nosná raketa Čchang Čeng-7, ktorá vyštartovala z raketovej základne Ťiou-čchüan ležiacej na okraji púšte Gobi, informuje agentúra AP.

Kozmická loď Šen-čou-11 v októbri dopraví na vesmírnu stanicu dvoch astronautov, ktorí na jej palube zostanú jeden mesiac. Stanica, meno ktorej v preklade znie "Nebeský palác", sa považuje za odrazový mostík k misii na planétu Mars, kde chce Peking do roku 2020 vyslať sondu po vzore amerického Vikingu-1.

Tchien-kung er-chao-2 bude využívaná na "testovanie systémov a procesov pre stredne dlhý pobyt v kozme" a stane sa dejiskom pokusov v oblasti medicíny a rozličných vesmírnych technológií.

Prvá stanica Tchien-kung er-chao-1 bola vypustená v septembri 2011 a oficiálne doslúžila začiatkom tohto roka.

Čína uskutočnila prvý let do vesmíru s ľudskou posádkou v roku 2003, čím sa stala po Rusku a USA iba treťou krajinou, ktorá vyslala svojho človeka do kozmu. Spolupráca na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) však nebola Číne umožnená, a to najmä pre obavy USA ohľadom bezpečnostných rizík.