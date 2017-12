Ako sa klamalo vo vede: prečo mohli sfalšovať výskum o vplyve cukru

Všetci sú to podvodníci.

To je celkom pochopiteľná reakcia na správu, že po desaťročiach vedci odhalili, ako si cukrárske lobistické skupiny v šesťdesiatych rokoch kupovali výskumníkov a vyhlásenia, že za škodlivosťou cukru sa ukrývajú nasýtené tuky.

Dôsledkom boli desaťročia chybných rozhodnutí pri zápase s obezitou či pri problémoch so srdcom, ktoré sa jednoducho nemuseli udiať. Ak by si priemysel nekupoval klamstvá a nejestvovali výskumníci, ktorí boli za peniaze – zhruba 49-tisíc dnešných dolárov – ochotní manipulovať s výsledkami v prospech svojich klientov.

Lenže systematická snaha cukrovinkárov urobiť z tukov hlavného vinníka srdcovo-cievnych problémov je len ukážkou toho, aké problémy máme pri výskume potravín.

Nie, toto nie je náhodné zlyhanie troch vedcov, takéto zlyhania sa opakujú: dôsledkom býva nielen zlá veda patriaca nanajvýš do smetného koša. Dôsledkom sú najmä zlé návyky, zlé rozhodnutia úradov a ohrozené zdravie či nebodaj životy širokej verejnosti.

Ako sa klamalo

Zaoberať sa výskumom spred 50 rokov býva v biológii často zbytočné – aj keď vyšiel v prestížnom magazíne. Platilo by to však, ak by sa jednalo o prvý z podobných prípadov.

Len minulý rok však magazín Smithsonian zistil, že cukrárska loby ovplyvňovala rozhodovanie štátnych inštitúcií aj v sedemdesiatych rokoch, pričom sa jej úspešne darilo blokovať federálne výskumy o prepojení medzi cukrom a zubnými kazmi.

Rovnako minulý rok americký denník The New York Times odhalil, že Coca-Cola financovala vedcov a organizácie, ktoré mali podporovať myšlienku, že pri chudnutí nezáleží až tak na jedla, musíte predovšetkým cvičiť.

V roku 2014 Newsweek ukázal, že cukrári aktívne bojovali proti vedeckým výsledkom spájajúcim konzumáciu cukru s negatívnym vplyvom na zdravie.