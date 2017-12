Do nového iOS od Apple sa zamilujete, prináša množstvo zmien

Nový operačný systém pre mobilné zariadenia Apple je posun správnym smerom.

15. sep 2016 o 11:28 Dávid Tvrdoň

Keď Apple vydalo trinásteho septembra aktualizáciu, prvým používateľom zamrzli telefóny pri inštalácii a museli si ich obnoviť zo zálohy. Aj keď rýchlo vyšla opravená verzia, odporúčame si pred aktualizáciou spraviť zálohu.

Ako býva zvykom pri nových iOS, niektoré zmeny si všimnete hneď, iné neskôr a o niečom si musíte prečítať a zistíte, že to funguje až pri novších verziách.

Ide najmä o využitie funkcionality 3D Touch alebo vychytávka “raise to wake” (zdvihni a zobuď). Zamknutý displej sa oživí, ak iPhone zodvihnete alebo ním pohnete. Užijú si to len majitelia generácie iPhone 6S a vyššie (vrátane 6S Plus a SE).

Aktualizácie nového mobilného softvéru od Apple sa nemusíte báť pokiaľ máte iPhone 5 a vyššie. Okrem prvých generácií iPadov podporuje všetky ďalšie (iPad 4, iPad Air, iPad Air 2; iPad Mini 2, 3, 4; šiestu generáciu iPad Touch).

Zamknutú plochu si zamilujete

Medzi najväčšie a najviac citeľné zmeny patrí zamknutá obrazovka. Ak sa ju pokúsite odomknúť ako doteraz, teda potiahnutím doľava, spustíte fotoaparát. Potiahnutie doprava zas vyvolá widgety ako počasie, kalendár a iné, podľa vášho výberu.

Zamknutú obrazovku otvoríte stlačením tlačidla Domov. Buď vám načíta odtlačok prsta alebo vás vyzve zadať pin kód.

Notifikácie prešli asi najväčšou zmenou dizajnu doteraz. Kým v predošlej verzii iOS sa snažili tváriť nenápadne, v iOS 10 predstavujú samostatné boxy. Zmenu pochopia najlepšie používatelia iPhonov s funkcionalitou 3D Touch, ktorá notifikácie posúva na vyšší level interakcie.

Zatlačenie spôsobí, že vyvoláte malé menu okno. Ak váš iPhone nemá 3D Touch, rovnaké okno vyvolá posunutie doľava pri zamknutej obrazovke alebo posunutie dole pri otvorenej.

Všetky spomínané zmeny predstavujú zmenu vo vnímaní zamnkutej plochy, ktorá sa stáva dôležitejšou ako plocha s aplikáciami.

Vďaka widgetom, notifikáciám a rýchlemu prístupu k fotoaparátu sa zo zamknutej plochy stáva vaša súkromná časová os, podobne ako na Facebooku. Teda s tým rozdielom, že o tejto si naozaj rozhodujete sami.

Čo si všimnete po otvorení

Keď začnete prepínať medzi aplikáciami, rýchlo zistíte, že tlačidlo Späť dostalo aj malú ikonu šípky. Nejde už len o nápis v ľavom hornom rohu.

Ďalšiu veľkú zmenu uvidíte, keď vyvoláte dolné menu s nastaveniami. Tiež má podobu samostatného boxu, dokonca niekoľkých. Ak chcete ovládať hudbu, musíte potiahnuť doľava.

Zmena nastala aj pri vyvolaní widgetov a notifikácií. Potiahnutím od hornej obrazovky dole vyvoláte vždy notifikácie a úplne vpravo sa zas dostali widgety spojené s vyhľadávaním.

Najväčšie zmeny: Správy, Hudba, Fotky a Zdravie