Sépia vie počítať lepšie ako jednoročné dieťa

Hlavonožce dokázali rozlišovať medzi väčším a menším počtom potravy. Nie sú sami.

15. sep 2016 o 0:00 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Jeden krab, päť rýb. Alebo päť rýb a štyri krevety. Zhruba takéto myšlienky prebiehajú v hlave sépie, ktorá sa rozhoduje, či zaútočí alebo nezaútočí na svoju obeť.

Pri love potravy sa preukázalo, že vie počítať lepšie ako jednoročné dieťa. Nepomáhajú jej pri tom jej chápadlá, ale komplexný rozhodovací proces. Naznačuje to štúdia, ktorú uverejnili vo vedeckom časopise Proceedings of the Royal Society B.

Viac ako päťdesiatim mesiac starým sépiám dali výskumníci na výber živé krevety. Sépie si vždy vybrali skupinku kreviet, v ktorej ich bolo viac, čo naznačuje, že vnímajú počet.

Podobné štúdie s ročnými deťmi ukazujú, že deti vedia rozoznať medzi jednou a dvoma vecami a dvoma a tromi vecami. Vyššie počty už rozlíšiť nevedia. Sépia dokázala rozlíšiť aj medzi jednou a piatimi krevetami a štyrmi a piatimi krevetami.

Podobnú schopnosť počítať však nemá vo zvieracej ríši iba sépia. Aj makak rhesus dokáže rozlišovať čísla až do štyroch. Stromová žaba Pseudacris regilla sa zase naučila rozlišovať počet kvákaní. Dokáže tak odlíšiť kvákanie až s desiatimi tónmi.

Počítať vie aj včela medonosná, pomáha jej to pri návrate do úľa. Mále kuriatka vedia počítať už od momentu kedy sa vyliahnu, podobne ako sépia, vedia rozlišovať medzi väčším a menším počtom.

