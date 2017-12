Opica napísala Hamleta len pomocou myšlienok

Nový systém čítania mozgových vĺn je rýchlejší. Pomôže ľuďom s poruchami reči a písania.

14. sep 2016 o 17:03 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Ak dáte pred opicu písací stroj, dáte jej nekonečné množstvo času a necháte ju náhodne ťukať do klávesnice, časom takmer určite napíše hocijaké dielo od Williama Shakespearea. Aspoň tak hovorí stará hypotéza.

Vedcom zo Standfordovej univerzity sa podarilo preniesť ju do reality. Opice dokázali prepísať zvolené texty len pomocou svojich myšlienok. Výsledky uverejnili vo vedeckom časopise Proceedings of the IEEE.

Štúdia má pomôcť premieňať myšlienky na slová – systém dokáže prečítať signály z mozgu a premeniť ich na pohyb po klávesnici. Opiciam sa tak podarilo napísať až dvanásť slov za minútu.

„Naše výsledky ukazujú, že rovnaké rozhranie sa môže v budúcnosti využívať aj u ľudí,“ uviedol v tlačovej správe jeden z autorov štúdie Paul Nuyujukian. „Umožní to rýchlosť písania dostatočnú pre zmysluplnú konverzáciu."

Opice sa v skutočnosti nenaučili písať, rozumieť anglickému jazyku ani dramatickým hrám. Vedci ich len naučili stláčať klávesy, podľa toho, čo im ukázali na obrazovke. Okrem Shakespearoveho Hamleta dokázali prepísať aj niektoré texty z denníka New York Times.

Ľudia si na nový systém nebudú musieť počkať dlho, vedci zo Standfordovej univerzity už chystajú aj testy na ľudských dobrovoľníkoch. Do mozgu im implantujú rovnaké implantáty, aké mali opice. Poruchy reči alebo písania tak už nebudú musieť prekážať pri komunikácii s inými ľuďmi.