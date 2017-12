Blokujete reklamu? AdBlock vám ju aj tak zobrazí

Obchodní agenti oslovujú prevádzkovateľov webov, aby im ponúkli priestor pre inzerciu.

14. sep 2016 o 10:25 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Doteraz to bola voľba číslo jedna pri blokovaní reklám. Nahodíte do prehliadača rozšírenie Adblock Plus a o nič sa nemusíte starať. Všetky reklamy zmiznú z dohľadu a stránky sa načítavajú rýchlejšie.

Teraz ale prichádza zmena. Vývojári tohto nástroja spúšťajú novú reklamnú sieť. Má slúžiť na to, aby sa reklamy v prijateľnom formáte zobrazovali práve tým ľuďom, ktorí blokovanie reklám používajú.

Kým pre normálnych návštevníkov budú reklamy neviditeľné, tým ktorí reklamy blokujú sa po novom budú zobrazovať.

Nová sieť podľa denníka The Guardian využíva politiku Acceptable Ads, ktorá cez filter prepúšťa tú reklamu, ktorá príliš neobťažuje. Kým malé weby môžu požiadať bezplatne o zaradenie do zoznamu, veľké firmy si musia zaplatiť - približne tretinu svojich tržieb. Ak sa vám začnú v počítači reklamy zobrazovať, neznamená to, že sa čosi pokazilo.

Reklamy, ktoré cez filter prejdú si používatelia môžu vypnúť. Stačí zájsť do nastavení a v predvoľbách funkciu Acceptable Ads vypnúť. Štatistiky hovoria o tom, že túto funkciu vypína iba desatina používateľov, takže priestor pre predaj reklamy zostáva otvorený.

Nie je pravdepodobné, že nová reklama zaplaví domáce weby na slovenskom trhu, postupne sa však môžu začať objavovať na stránkach nadnárodných služieb.

Ironické je, že práve firma ktorá sa dostala do povedomia blokovaním reklám teraz spúšťa systém, ktorý jedny reklamy zablokuje a iné namiesto nich vloží.