Aj keby ste sa zahľadeli poriadne, koniec nenájdete. Váš zrak bude stúpať po mohutných kmeňoch, šplhať až k výšinám, ktoré sa dotýkajú hviezd.

Presne tam, kde rozkošatené koruny držia nebeskú pokrývku, tam, kde sa skutočná Zem stretáva s celým vesmírom, práve tam môžete nájsť precitnutie.

Dnes nič z toho nedosiahnete. Pretože naša planéta je nielen plochá – čo sa nám snažia zatajiť NASA, geológovia, vedci a vlastne všetci navôkol –, ale nejestvujú na nej ani naozajstné stromy.

To, čo si myslíte, že vidíte, nie sú žiadne dávne kmene a koruny. Sú to patetické bodky zapichnuté do plochého povrchu, akési náhrady dávnych, stromov. Iba také trochu zväčšené kríky, ktoré nesiahajú ani po korene dávnym stákilometrovým velikánom.

Vzbura proti obyčajnému

Tak znie najnovšia teória o našej planéte a stromoch, ktoré v skutočnosti neexistujú.

Ak jestvujú absurdné konšpiračné teórie, tá o plochej Zemi patrí k najzvláštnejším. Vychádza totiž z naivnej predstavy, že to, čo vidíme na vlastné oči, musí byť jednoducho pravda. A naozaj, skúste sa niekedy poriadne zahľadieť do diaľky – akú planétu asi budete vidieť?