Štyri hry, ktoré vám spríjemnia horúci víkend

Sila ukrytá v Lego kockách, obrazovka plná votrelcov a najväčšie vesmírne dobrodružstvo.

10. sep 2016 o 19:01 Matúš Paculík

No Man's Sky

Čo sa stane, keď sa očakávania hráčov živia po dlhé mesiace a nakoniec prekonajú reálne možnosti vývojárov? No Man's Sky je ukážkovým príkladom, prečo by si vývojári mali dobre strážiť úniky o pripravovanej hre a všetky nesprávne informácie ihneď komentovať.

Vyhli by sa obrovskej kritike a masovým žiadostiam o vrátenie peňazí. Pritom No Man's Sky je skvelá hra, ale len v prípade, ak máte reálne očakávania a dobre viete, do čoho idete. Akurát vývojári trochu prestrelili cenu, ktorá nereflektuje možnosti samotnej hry.

Hra má veľkú šancu zaujať každého náruživého objaviteľa s množstvom voľného času. Nenájdete tu rýchlu akciu, bezcieľne pobehovanie a ani žiadne netradičné logické hádanky.

Jednoducho sa ocitnete na planéte pri rozbitej vesmírnej lodi a je len na vás, kam sa vyberiete. Voľnosť pohybu je na jednej strane úchvatná, no je zároveň aj veľkým problémom. V hre vás nik nebude vodiť za ruku, nepomôže vám s objavovaním súvislostí a ani vám nepovie, kde máte hľadať konkrétne suroviny.

Prežijete vôbec vzlietnutie z prvej planéty, prvého nepriateľa a prvú krízu s nedostatkom surovín? Obrovský generovaný vesmír je veľkou výzvou a nikdy ho celý neprejdete.

Neznamená to ale, že by ste po niekoľkých desiatkach hodín boli ukrátení o niečo úžasné. Systém generovania má určité základy, a tak sa niektoré planéty líšia len veľmi málo.

Hráč s dušou objaviteľa sa ale nudiť nebude ani po dlhých hodinách hrania, zvyšok sa po pár hodinách pravdepodobne vzdá a pokúsi sa požiadať o vrátenie peňazí.

+ netradičný koncept, obrovské množstvo planét

- časom nuda, grafika nesadne každému, cena

Hodnotenie: 7,0

Platformy: PC, PlayStation 4

LEGO Star Wars: The Force Awakens

K hrám vytvoreným podľa filmových hitov sme väčšinou opatrní, hlavne ak na pulty obchodov prichádzajú rovno s filmom.

Pri novej Lego hre s tematikou Hviezdnych vojen sa vývojári našťastie nemuseli poháňať a hru nakoniec dokončili až po samotnom filme. Na hre dobre vidno, že overený koncept vývojárov stále baví a aj po vyše desiatich rokoch má séria Lego hier stále čo ponúknuť.