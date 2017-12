Hubble našiel fosíliu zo vzniku galaxie, umožní skúmať minulosť

Vyše sedem miliárd rokov. Taký veľký rozdiel vo veku dvoch populácií hviezd zistil medzinárodný tím astronómov pri štúdiu hviezdokopy Terzan 5. Kdesi tu, 19-tisíc svetelných rokov od Zeme, sa možno ukrýva chýbajúci článok, ktorý by ukázal cestu našej galaxie v čase.

Skupina hviezd rôzneho veku nahromadená na jednom mieste je veľmi vzácny historický relikt. Niečo ako pozemská fosília, ktorá vytvára svojský most a umožňuje prejsť zo vzdialenej minulosti do prítomnosti.

Zvláštny hviezdny útvar

Vzdialený, ale aj relatívne blízky kozmos je stále plný záhad. Ukázalo to aj podrobnejšie skúmanie hviezdokopy Terzan 5, vzdialenej 19-tisíc svetelných rokov.

Vzhľadom pripomína guľovú hviezdokopu, v ktorej by mali mať všetky hviezdy približne rovnaký vek (a mali by byť veľmi staré, čiže v rozmedzí 11-12 miliárd rokov). V tomto prípade však takzvané pravidlo starobinca neplatí: jedna skupina hviezd (tá prevažujúca) síce má okolo 12 miliárd rokov, no tá druhá, ktorá je v menšine, iba 4,5 miliardy; zhodou okolností podobný vek má aj naša slnečná sústava.

Takýto rozdiel na jednej strane síce vnáša problémy do klasifikácie hviezdokôp, no na druhej strane umožňuje lepšie „čítať“ v minulosti. Pokúsili sa o to aj astronómovia, ktorí rozdiel vo veku hviezd objavili.

Sú členmi medzinárodného tímu, vedeného Francescom Ferrarom z Boloňskej univerzity v Taliansku. Svoje pozorovania zverejnili v odbornom časopie Astrophysical Journal.

Stará pocukrovaná škvrna

Na oblohe nájdeme Terzan 5 v súhvezdí Strelca, kde spolu s ďalšími hviezdnymi zoskupeniami tvorí súčasť centrálnej galaktickej výdute. V roku 1968 hviezdokopu objavil – „v balíku“ s ďalšími niekoľkými hviezdokopami - francúzsky astronóm Agop Terzan (preto najskôr dostala názov Terzan 11).

Od jej objavu sa považovala za guľovú hviezdokopu. Hviezdokopy tohto typu obsahujú od tisícok po milióny hviezd, majú výrazne sférický tvar a v špirálových galaxiách sa nachádzajú najmä v blízkosti ich jadier. Medzi členmi guľovej hviezdokopy sú silné gravitačné väzby a preto sa nerozpadajú.

Tak ako iné útvary tohto typu, aj Terzan 5 vyzerá ako veľká guľatá škvrna tvorená niečím, čo pripomína rozsypaný cukor. Veľa guľových hviezdokôp je dostatočne jasných, takže sa dajú pozorovať voľným okom. Táto je však málo výrazná a leží vnútri centrálnej výdute Mliečnej cesty.