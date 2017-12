Máte najnovší Samsung smartfón? Nemusíte prejsť letiskovou kontrolou

Pasažieri sa majú vyhýbať situáciám, ktoré by mohli ohroziť cestujúcu verejnosť aj lietajúce stroje.

9. sep 2016 o 10:34 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Letecké spoločnosti reagujú na nespoľahlivosť akumulátorov v smartfónoch Samsung Galaxy Note 7 a zavádzajú do prevádzky nové pravidlá, ktoré obmedzujú ich vstup do letovej prevádzky.

Po tom, čo sa niekoľko desiatok mobilov vznietilo alebo vybuchlo na nabíjačke, skryté riziko predstavujú ďalšie dva a pol milióny kusov, ktoré sa predali na svetových trhoch. Nedostatočná kvalita batérií jedného z externých dodávateľov spôsobuje problémy, ktoré nemožno vopred predvídať.

Niektoré z leteckých spoločností podľa agantúry Reuters zakazujú ukladať mobily do zapísanej batožiny. V nákladnom priestore mimo dozoru leteckej posádky by mohli pri zlyhaní spôsobiť požiar a skomplikovať tak prebiehajúci let.

Iné pravidlá hovoria o zákaze nabíjania zariadení počas letu, či ich zapínania. Kým prvotné usmernenia pochádzajú od americkej organizácie FAA a austrálskej odvetvovej organizácie, samotné letecké spoločnosti si tvoria svoje vlastné pravidlá týkajúce sa problémových zariadení.

Samsung predáva mobily na 10 svetových trhoch a nie je prvou firmou, ktorá má problémy s Li-Ion akumulátormi. Hoci sa technológia batérií v priebehu posledných rokoch niekoľkokrát zdokonaľovala a ochranné obvody sa stali štandardnou súčasťou, stále nemožno povedať. že ide o technológiu bez rizík.