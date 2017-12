Pavúky ladia pavučinu ako gitaru. Chytajú tak korisť

Svoju siete musia neustále upravovať. Poskytujú im informácie o dianí v okolí.

8. sep 2016 o 16:07 Renáta Zelná

BRATSILAVA. Dôkladne poprepletaná sieť vyrobená z pevného tkaniva neposkytuje pavúkovi len domov. V skutočnosti je pre neho nástrojom, ktorý mu slúži na sledovanie sveta okolo. Pavúky, ktoré si tkajú sieť totiž nemajú dobre vyvinutý zrak. Nevidia vo svojej sieti trhliny ani chytený hmyz.

Všetko zisťujú len vďaka vibráciám pavučiny. Ak chcú, aby správne fungovala, musia ju najprv dôkladne naladiť, podobne ako hudobníci. Ukazuje to štúdia uverejnená v odbornom časopise Journal of the Royal Society Interface.

Aby získaval pavúk len potrebné informácie, musí svoju sieť najprv správne postaviť a potom upravovať jej tuhosť aj napätie jednotlivých vlákien. Včas sa potom dozvie, či chytil do siete nejaký hmyz, či sa k nemu blíži predátor ale aj to, koľko je v jeho okolí partnerov na párenie.

„Pavúčia sieť je multifunkčná konštrukcia, pri ktorej je dôležitý prenos vibrácií aj lapenie koristi,“ uviedla v tlačovej správe Oxfordskej univerzity vedúca výskumu Beth Mortimerová.

Spolu s kolegami skúmala siete križiaka obyčajného. Vzťah medzi vlastnosťami pavúčieho vlákna a najjemnejšími vibráciami namerali lasermi. Neskôr vytvorili sériu matematických modelov. Zistili tak, že pavúk vie úpravou svojej siete niektoré vibrácie odkloniť a niektoré zvýrazniť.

DOI: 10.1098/rsif.2016.0341