Bluetooth doplnok k Pokémon Go sa začne predávať budúci týždeň

Meškajúca periféria Pokémon Go Plus môže oživiť záujem o herný fenomén.

8. sep 2016 o 11:58 Milan Gigel

TOKIO, BRATISLAVA. Od konca júla čakajú fanúšikovia hry Pokémon Go na zariadenie, ktoré im zjednoduší hru v teréne. Namiesto toho, aby museli neustále sledovať displej svojho mobilu, budú sa môcť spoľahnúť na bluetooth perifériu Pokémon Go Plus.

Nintendo podľa magazínu The Verge spustí dodávky na budúci týždeň. Tí, čo si zariadenie objednali cez Amazon alebo Gamestop ho konečne dostanú do rúk. Súčasne sa môžu spoľahnúť na to, že pri ďalších nákupoch im Nintendo bude meškanie kompenzovať zľavou.

Útly modul napájaný batériami komunikuje s mobilom cez úsporné bluetooth rozhranie. Vždy, keď treba používateľa vyzvať k akcii, rozbliká sa na ňom LED-ka a spustí vibračný motorček. Hráč následne môže využiť ovládacie tlačidlo alebo dotykovú plochu na hru.

Vstup periférie na trh prichádza v čase, keď sa hra dostala vo svojej popularite za vrchol. Kým ešte koncom júla hralo Pokémona 45 miliónov používateľov, v auguste to už bolo iba 30 miliónov ľudí. Teraz však môže hru rozdúchať firma Apple s novinkami, ktoré predstavila verejnosti.

Prečítajte si tiež: