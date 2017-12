Pijete často? Pred alkoholom ochráni pravidelné cvičenie

Niektoré smrteľné účinky nezdravej životosprávy pomáha zvrátiť napríklad cvičenie, ktoré posilňuje srdce.

8. sep 2016 o 11:31 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Kto si občas rád dopraje pohárik vína, jedno veľké pivo či poldeci, by do svojej dennej rutiny mal pridať ešte jednu činnosť – pravidelné cvičenie. Dokáže totiž zvrátiť niektoré smrteľné účinky alkoholu, naznačuje to štúdia uverejnená v žurnále British Journal of Sports Medicine.

Pitie alkoholu aj v miernych dávkach môže mať nepriaznivé účinky na organizmus. Kto veľa pije, riskuje, že si privodí srdcové ochorenia, mŕtvicu ale zvyšuje si šancu až na sedem druhov rakoviny.

Štúdiu vykonávali na Britoch nad 40 rokov. Zistili, že ak niekto pil viac ako dennú odporúčanú dávku alkoholu, ale zároveň za týždeň venoval aspoň 150 minút cvičeniu, mal menšiu šancu na úmrtie ako niekto, kto síce pil, ale necvičil.

Zlé účinky alkoholu najlepšie zvrátite behom, plávaním, chôdzou, tancom, aerobikom a inými druhmi cvičenia, ktoré sa zameriavajú najmä na kardio.

"Naše výsledky poskytujú ďalší argument pre rolu fyzickej aktivity ako prostriedku na podporu zdravia obyvateľstva, a to aj za prítomnosti iného, menej zdravého správania," povedal pre magazín New Scientist vedúci štúdie Emmanuel Stamatakis.

V Británii po novom zaviedli nové odporúčania pre príjem alkoholu. Zdravý človek by nemal týždenne presiahnuť 14 jednotiek, pričom jedna jednotka sa rovná 10 mililitrom čistého alkoholu.

Fľaša vína má približne 10 jednotiek. Veľké pivo asi dve jednotky. Najmä ženy by však mali piť menej alkoholu ako muži.

