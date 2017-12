Freddiemu Mercurymu sa splnilo želanie, brázdi nebom okolo Slnka

Na nedožité sedemdesiate narodeniny po rockovej hviezde pomenovali astronomický objekt medzi Marsom a Jupiterom.

7. sep 2016 o 16:49 Renáta Zelná

video //www.youtube.com/embed/EAeGv7DE5OM

BRATISLAVA. V piesni rockovej skupiny Queen Don´t stop me now Freddie spieval: Som padajúca hviezda, ktorá letí po oblohe (I'm a shooting star leaping through the skies) a teraz na výročie jeho nedožitých 70 rokov sa mu to naozaj splnilo.

Nie je však hviezdou, ale asteroidom, ktorý po ňom pomenovali tento pondelok. Asteroid 17473 Freddiemercury sa nachádza medzi Marsom a Jupiterom a Slnko obehne každé tri roky a osem mesiacov. Objavili ho v roku 1991 - v rovnakom roku zomrel Freddie Mercury.

Pomenovanie vo videu oznámil Brian May, bývalý gitarista skupiny Queen, z ktorého sa neskôr stal astrofyzik.

„Je to ako popol v priestore, ako mnohé podobné asteroidy,“ povedal May vo videu. „Ak ho chcete vidieť, potrebujete celkom slušný ďalekohľad. Je to len bodka svetla, ale veľmi zvláštna bodka a možno sa k nej jedného dňa aj dostaneme.

Freddie Mercury nie je jediná známa osobnosť, po ktorej pomenovali astronomický objekt. Vo vesmíre by ste našli aj Mayov asteroid 52665 Brianmay, asteroid skupiny Beatles a každého jej člena osobitne, 19367 Pink Floyd, 2578 Saint-Exupéry , 1931 Čapek ale aj asteroid 3628 Božněmcová.