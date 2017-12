Slovák približuje svet, ktorý bežný mikroskop nevidí

Detailnejšie pozorovania magnetických vlastností nanočastíc môžu slúžiť pri vývoji budúcej generácie elektroniky.

7. sep 2016 o 18:53 Dominik Holič

UPPSALA, BRATISLAVA. Každú sekundu vzniká obrovské množstvo informácií, ktoré treba niekam zapísať a v prípade potreby rýchlo prenášať.

Zatiaľ si ešte vystačíme so súčasnými úložiskami, no vedci už pracujú na nových riešeniach. Jedným z nich sú pevné disky, kde sa informácia ukladá do stále menších magnetických nanočastíc.

K vedcom, ktorí sa snažia zmerať a pochopiť magnetické vlastnosti čiastočiek nanosveta patrí aj slovenský fyzik Ján Rusz. ,,Konečným cieľom by bolo merať magnetizmus atóm po atóme," povedal Rusz pre SME. ,,Tam ešte nie sme, ale sme k tomu veľmi blízko."

Už pred dvoma rokmi zverejnil so svojimi kolegami z Uppsalskej univerzity metódu presného merania magnetizmu v nanočiastočkách. Využívali elektrónový lúč s priemerom päť nanometrov. Atómy sú však asi o stokrát menšie, preto sa snažili svoje postupy zdokonaliť, aby mohli merať magnetické vlastnosti atómových rovín.

Aj vďaka nečakanej náhode sa im to podarilo a teraz dokážu merať magnetizmus z oblastí veľkých iba 0,5 štvorcového nanometra, čo je približne o biliónkrát (10¹²) menej ako zrnko piesku. Výsledky zverejnili v prestížnom časopise Nature Communications.

Elektrónová mikroskopia

Magnetizmus nanočastíc sa meria pomocou elektrónového mikroskopu. Fotóny tradičného optického mikroskopu by pri takýchto malých objektoch nestačili. Vedci tak sledujú, ako sa odrážajú a rozptyľujú elektróny a podľa toho vedia vyčítať magnetické vlastnosti látok.