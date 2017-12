Xbox má zbližovať hráčov, Playstation čaká zoštíhlenie

Obľúbené herné konzoly opäť ponúkajú fanúšikom hardvérové aj softvérové zmeny.

7. sep 2016 o 13:06 Milan Gigel

SAN FRACISCO, BRATISLAVA. Čím bližšie k sebe hráči budú mať, tým mocnejšie budú komunity fanúšikov hier. Tohto kréda sa chytá Microsoft, ktorý uvádza do prevádzky nové služby postavené na princípoch sociálnych sietí.

Už dnes je podľa magazínu Engadget na zariadeniach Xbox One dostupná nová dvojica služieb s názvami Groups a Looking for Group. Vytvárajú tým priestor pre diskusie, tvorbu tímov, hľadanie hráčov do tandemov a skupín, či zdieľanie všedných momentov z herného života.

Ak firma udrží diskusie a komunikáciu hráčov vo svojom cloude, nebudú sa musieť hľadať v konkurenčných službách a sociálnych sieťach. Hoci to znie rozumne, Microsoft s týmto konceptom prichádza až v týchto dňoch. V krátkom čase sa má novinka objaviť aj na všetkých zariadeniach so systémami Windows 10, iOS a Android v rámci aplikácie Xbox app.

TIP: Pozrite si aktuálne ceny herných konzol Xbox a odborné hodnotenia v našej službe Recenzie.sme.sk.

Novinky chystá pre hráčov aj firma Sony. Novinkou s pracovným názvom Neo chce podľa magazínu The Verge osloviť tých, ktorí sa vrhli do novej éry 4K zobrazenia. Práve im chce ponúknuť vynovenú hernú konzolu, ktorá s výkonnejšími čipmi zaistí kvalitnejší grafický výstup vo vyššom rozlíšení.

Prémiový model, ktorý sa očakáva v predaji od budúceho roka nemá priniesť nové funkcie a herné možnosti. Stavajúc na existujúcich herných tituloch a rozbehnutej platforme prinesie len lepší obrazový výstup, aby otvoril cestu k vysokému detailu a rozlíšeniu. Konzolu budú predávať bok po boku so štandardným sortimentom.

Playstation 4 však dostane novú, štíhlejšiu podobu v podobnom štýle, ako to uskutočnil pred nedávnom Microsoft so svojim Xboxom. Kompaktnejšie telo a zdokonalené čipy poskytnú rovnakú službu ako doterajšie modely, s tým že konzola bude kráčať v koľajach modernejších výrobných procesov. Ide o oživenie modelu, ktoré zjednodušuje výrobu a optimalizuje náklady.

Vynovenú podobu má získať aj herný ovládač DualShock 4, ktorý taktiež prejde trhovým a marketingovým oživením.