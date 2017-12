Zabudnite na telefón. Tieto aplikácie využijete aj na počítači

Emulátor Androidu nie je pre každého, aplikácie pre mobilné služby však vyvíja ktokoľvek.

7. sep 2016 o 11:26 Milan Gigel

SAN FRACISCO, BRATISLAVA. Mobilná reklama je výnosnejšia ako internetová. Je bližšie k ľuďom, je v nej slabšia konkurencia a na malom displeji ju nemožno prehliadnuť. I to je dôvod, prečo vývojári populárnych služieb dbajú na to, aby boli dostupné práve z mobilov.

Ak patríte k vášnivým používateľom Facebook Messengeru, Instagramu, WhatsApp či Snapchatu, neznamená to že musíte byť za obrazovkou svojho počítača od mobilných služieb odstrihnutí. Využiť môžete služby aplikácií, ktoré sa snažia takýto prístup sprostredkovať.

Menej ťukania

Najuniverzálnejší je emulátor Androidu, ktorý možno inštalovať do ľubovoľného počítača. Bluestacks vytvorí v počítači virtuálny mobil, do ktorého možno inštalovať aplikácie rovnakým spôsobom, ako to robíte na svojom smartfóne.

To je praktické nielen vtedy, ak sa chcete zbaviť ťukania do mobilu s malým displejom, ale aj ak v ňom máte starú verziu Androidu, na ktorom niektoré z aplikácií nebežia.

Z času na čas však môžete naraziť na drobné obmedzenia. Niektoré z aplikácií a služieb umožňujú prihlásenie iba z jediného zariadenia, takže ak sa prihlásite na počítači, mobil sa od služby odpojí.

Počítačové náhrady

Facebook sprístupnil svoj Messenger na webe viac ako pred rokom, používatelia však nie sú spokojní s tým, že majú obmedzený prístup k funkciám a nie všetko funguje tak, ako sú zvyknutí z mobilu. Pre používateľov systému Windows 10 existuje oficiálna aplikácia s dobre vyladeným zázemím, pri troche skúmania a experimentovania však rýchlo nájdete kopu ďalších alternatív, akou je napríklad populárny Messenger for Desktop.

Instagram patrí k tým, ktorí dlhodobo potláčajú prístup cez internetové rozhranie. Je to služba vyladená pre mobily a vývojári robia všetko preto, aby obsah ladili práve pre tento prístupový kanál. Niekedy je praktickejšie spravovať svoj vlastný obsah z počítača a nahrávať snímky bez toho, aby ste do toho museli zapojiť telefón. Šikovná je aplikácia Gramblr po ktorej siahajú hlavne fotografi, čulý vývoj prebieha aj pri aplikácii Ramme, ktorá je akýmsi minimalistickým desktopom k Instagramu.

WhatsApp je ladený pre mobily, vývojári však v poslednom roku pilne robia na tom, aby ľudia našli rovnaké pohodlie aj pri webovom rozhraní a na desktope. Všetku potrebnú podporu nájdete priamo na webe vývojárov, ktorí sa snažia dosiahnuť čo najjednoduchšiu inštaláciu a nastavenie. V tomto prípade sa nemusíte spoliehať na softvéry tretích strán.