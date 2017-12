Pozrite si prvé unikátne zábery z pólov Jupitera

Sonda Juno poslala prvé snímky a infračervené zábery polárnej žiary planéty

6. sep 2016 o 15:00 Gregor Kaclík

video //www.youtube.com/embed/i9TtSCkoERw

BRATISLAVA. Vesmírna misia Juno poslala v piatok prvé zábery zo severného pólu Jupitera. Jednalo sa iba o prvý z tridsiatich siedmich preletov, ktoré NASA plánuje so sondou vykonať. No už tento jeden a pol dňový prelet stihol odhaliť unikátne veci o najväčšej planéte našej slnečnej sústavy.

Na záberoch vidno búrkové aktivity, doteraz nevídané na plynných obroch.

„Získali sme prvý pohľad na severný pól Jupitera a s ničím takým sme sa doteraz nestretli,“ povedal v tlačovom vyjadrení Scott Bolton, hlavný výskumník misie Juno. „Je modrejší ako zvyšné časti planéty a prebieha tam mnoho búrok, nemá však žiadne jasné rozdelenie podľa zemepisnej šírky, na ktoré sme zvyknutí na Zemi.“

Na záberoch je vidno aj tiene, ktoré vrhajú mraky, čo znamená, že sa nachádzajú vyššie ako zvyšné črty planéty. Jupiter je oveľa unikátnejší ako si astronómovia doteraz mysleli a dúfajú, že ďalšie prelety odhalia viac jeho tajomstiev.

Pri prelete mala sonda zapnuté aj iné výskumné meracie nástroje. Napríklad infračervený snímač (JI-RAM), ktorý získal infračervené snímky zo severného aj južného pólu planéty.

„Prvý infračervený náhľad pod kožu Jupitera nám odhalil teplé a horúce miesta o ktorých sme doteraz nevedeli,“ vyjadril sa v tlačovej správa Alberto Adriani z Talianskej vesmírnej agentúry (ASI), ktorá modul dodala. Na záberoch je vidno aj polárnu žiaru z južného pólu.

Misia Juno začala v Auguste roku 2011 a jej naplánovaná dĺžka je šesť rokov. Na obežnú dráhu Jupitera sa sonda dostala pred mesiacom a strávi tam ešte dvadsať mesiacov. Svoju misiu bohužiaľ Juno neprežije – po skončení výskumných preletov vletí do atmosféry Jupitera, ktorá ju rozloží. Je to nutné, hlavne kvôli ochrane mesiacov Jupitera. Juno bude totiž na obežnej dráhe vystavený vysokej úrovni radiácie. Keby sa sonda zrazila napríklad s mesiacom Europa, mohla by byť táto zrážka katastrofálna pre možný život.