Konečne ho našli, vedci objavili stratený modul Philae

Objav prichádza mesiac pred ukončením vesmírnej misie Rosetta.

5. sep 2016 o 17:12 Samuel Chrťan, rza

Kamera OSIRIS zachytila polohu Philae (v pravej časti) 2. septembra 2016. (zdroj: ESA)

BRATISLAVA. Vedci konečne našli európsky pristávací modul Philae. „Niet o tom pochýb,“ vyvrátila možné špekulácie Európska vesmírna agentúra (ESA) pre BBC. Napriek nízkemu rozlíšeniu vedeli vedci rozoznať typický tvar sondy aj s nožičkami .

„Sme veľmi šťastní, že sa nám predsa len podarilo zachytiť Philae,” uviedla v tlačovej správe ESA Cecilia Tubiana, ktorá fotografie videla ako prvá.

Pred dvoma rokmi

Modul vidieť na nových obrázkoch z kozmickej sondy Rosetta (na snímke ESA), ktorá krúži na obežnej dráhe okolo ľadovej kométy 67P/Čurjumov-Gerasimenko.

Na povrch kométy sa modul Philae dostal v roku 2014, no už o 60 hodín neskôr stratili vedci so zariadením kontakt. Naposledy ho videli, keď pristál na časti kométy s názvom Agilkia. Po troch dňoch sa však modulu vybila batéria a prepol sa do stavu hibernácie. Počas troch dní stále dokázal zbierať a zasielať dáta.

Neskôr spojenie so sondou Rosetta nakrátko obnovil aj v júni a júli minulého roku, keď bola kométa bližšie pri Slnku a oba stroje mali k dispozícii viac energie.

Mesiac pred koncom

Aj napriek krátkemu spojeniu vedci až do včera nevedeli, kde presne sa Philae nachádzala. Z dát vedeli určiť približnú polohu – na fotografiách s nízkym rozlíšením však modul stále nevedeli nájsť. Teraz sa to podarilo vďaka tomu, že Slnko osvecovalo tú správnu časť kométy.

„Teraz, keď sa naše hľadanie skončilo, cítime sa pripravení na pristátie Rosetty,“ uviedol v tlačovej správe vedúci projektu OSIRIS Holger Sierks.

Misia sondy Rosetta sa totiž blíži ku koncu. Na konci septembra zostúpi k povrchu kométy a nakoniec do neho narazí. Počas svojich posledných hodín bude robiť blízke zábery kométy 67/P a preskúma aj jamy v regióne Ma’at, ktoré by podľa vedcov z ESA mali pomôcť odhaliť vnútornú štruktúru ľadového telesa.