Neviditeľné ryby a zvedavá líška. Ukázali najkrajšie fotky zvierat za rok 2016

LONDÝN, BRATISLAVA. Fanúšikovia fotografií zvierat a rastlín sa každú jeseň schádzajú v londýnskom Prírodopisnom múzeu (Natural History Museum - NHM). Tento rok sa tam koná už 52. výstava Widlife Photographer of the Year.

Do súťaže o najlepšieho fotografa divých živočíchov sa tento rok zapojili amatéri aj profesionáli z 95 krajín, ktorí poslali takmer 50-tisíc fotografií. Odborná porota z nich vyberie sto najlepších, ktoré najlepšie zachytávajú biodiverzitu planéty a zvýrazňujú úlohu človeka pri jej ochrane.

Medzi hodnotiace kritéria patrí kreativita, orginialita aj technické prevedenie. Ak by ste sa chceli zapojiť do budúcoročnej edície súťaže, svoje fotografie môžete posielať od 24. októbra do 26. decembra 2016.

Zatiaľ si môžete pozrieť výber z finalistov tohtoročnej výstavy. Víťazov vyhlásia 18. októbra.