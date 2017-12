Google bude mať vlastné smartfóny, ruší skladačku ARA

Firma chce vložiť svoje vývojárske a dizajnérske schopnosti do výroby mobilov. Doteraz si ich objednávala hotové.

2. sep 2016 o 9:48 Milan Gigel

MENLO PARK, BRATISLAVA. Je to výkladná skriňa nových verzií operačného systému Android a pokrokových čipových technológií. Zariadenia značky Nexus, ktoré pre Google vyrábali partnerské firmy sa môžu v krátkom čase vytratiť z trhu.

Google zintenzívnil svoje aktivity na mobilné zariadenia, ktoré by niesli priamo jeho značku. Hoci výrobcami budú naďalej firmy s dlhoročnými skúsenosťami, Google chce vniesť do ich dizajnu, návrhu a vývoja svoje vlastné prvky.

Cieľom je premietnuť do hardvéru niektoré z prvkov, ktoré by mohli zatraktívniť operačný systém Android. Ten bol dosiaľ na Nexusoch inštalovaný vo svojej holej podobe. I to by sa malo zmeniť a zákulisné zdroje podľa magazínu Android Central prezradili, že do výbavy sa majú dostať niektoré aplikácie a služby, ktoré by mohli spríjemniť používanie zariadení.

Nové má byť aj používateľské rozhranie, ktoré vytvorí pohodlnú používateľskú vrstvu nad samotným operačným systémom. Firma v posledných mesiacoch zjednocovala dizajn na viacerých svojich platformách, aplikáciách a službách, dá sa preto trocha očakávať, že podobné prvky dizajnérskeho rukopisu by sa mohli objaviť aj tu.

Google získava nové vývojárske kapacity v čase, keď po rokoch snahy a experimentov prichádza k rozhodnutiu, že modulárne mobily známe pod označením Ara predsa len vyrábať nebude. Firma dlhodobo živila myšlienku zariadení, ktoré si vyskladáte na mieru a opravíte doma, po dlhom odsúvaní z toho však nakoniec nič nebude.