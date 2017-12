Napísal vám africký princ? Ako spoznáte podvodný email

Podvodné správy chodia do emailových schránok každému. Ak sa automaticky neocitnú medzi spamom, môžete ich celkom jednoducho odhaliť.

2. sep 2016 o 9:17 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Nazývajú sa phishingové emaily. Niektoré rozoznáte veľmi ľahko – africký princ sa s vami chce podeliť o svoje dedičstvo, zázračná technika vám ponúka zväčšenie určitej časti tela a vaša stratená príbuzná potrebuje zrazu neodkladnú pomoc.

Niektoré sa však veľmi podobajú na emaily oficiálnych organizácií a dokážu oklamať nejdeného užívateľa. Na odkazy často kliknú aj zo zvedavosti.

Na škodlivé odkazy v podvodnom emaile klikne každý druhý, ukazujú to predbežne uverejnené výsledky štúdie z Erlangensko-norimberskej univerzity Friedricha Alexandra, ktoré predstavili na konferencii Black Hat. Medzi phishingovou a legitímnou správou sú však rozdiely, ktoré vám ju pomôžu rozoznať.

Všímajte si URL adresu

V podvodnej správe sa často nachádza nepravý link, ktorý vám do počítača môže stiahnuť nebezpečný softvér a získať od vás osobné informácie. Často môžu tieto odkazy vyzerať presvedčivo, hyperlink sa môže totiž líšiť od toho, čo je v správe skutočne napísané.

Stačí ak na odkaz prejdete myškou a nekliknete, po chvíli by sa vám mala ukázať skutočná adresa odkazu. Ak sa odlišujú, na odkaz určite neklikajte.

Ak na odkaz predsa len kliknete a dostanete sa na stránku, ktorá od vás požaduje prihlásenie do niektorej zo služieb, ktoré využívate, nič nevypĺňajte.

Zvláštny odosielateľ

Ak chce vaša banka, aby ste zaplatili nejaký poplatok, nebude vám posielať emailovú správu ale oficiálnu listovú zásielku. Rovnako je to aj pri správach od „oficiálnych“ úradov.

Takéto správy majú vystrašiť bežného človeka, ktorý sa snaží dodržiavať zákony. Ak vám takáto správa príde, okamžite ju nahláste svojmu poskytovateľovi emailových služieb.

To, že je správa podvodná spoznáte aj podľa zvláštne vyzerajúcej emailovej adresy.

Na obsahu niečo nesedí

Väčšinou podvodný email spoznáte podľa veľmi slabej slovenčiny. Texty vyzerajú ako preložené cez Google Translator. Ak by vám písala oficiálna organizácia, určite by si dala záležať, aby jej správa nemala žiadne chyby.

Ak vám odosielateľ niečo ponúka a ponuka sa zdá až nereálna, zrejme to je preto, že nereálna je. Nikto by vám neoznamoval výhru miliónov eur či veľké dedičstvo cez správu.

Phishingovú správu môžete odhaliť aj podľa toho, či si jej odosielateľ od vás pýta osobné údaje. Banka by vás cez správu nežiadala o údaje z vašej karty a internetové služby by si od vás nepýtali vaše heslo. Ak to v emaile zbadáte, ide o podvod.

Ďaľšie znaky podvodu sú, ak od vás odosielateľ žiada okamžitú reakciu, používa vyhrážky a nesolovuje vás menom ale všeobecným oslovením - pán, pani či slečna.

