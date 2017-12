Pridrahé náhrdelníky. Africkému slonovi hrozí vyhynutie

Záchrana slona pralesného je dôležitá nielen pre samotný druh, ale aj celý ekosystém pralesov.

1. sep 2016 o 19:57 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Z dovolenky v Afrike si domov donesie nádhernú bielu vyrezávanú sošku. Dcére a manželke prinesie náhrdelníky. Pre tieto suveníry však musel umrieť jeden z afrických druhov slona.

Pytliactvo výrazne ovplyvňuje ich populáciu, jeden z dvoch druhov to však má ťažšie. Ak pytliactvo neprestane, hrozí mu vyhynutie, hovorí štúdia v odbornom časopise Journal of Applied Ecology.

Slon pralesný bol kedysi poddruhom slona afrického. Od roku 2001 však tvorí samostatný druh. Od svojho príbuzného sa líši nižším vzrastom, tmavšou pokožkou, srstnatejším chobotom a okrúhlejšími ušami. Aj jeho kly sú rovnejšie a smerujú nadol, dovoľuje mu to prežívať v hustom pralese.

Majú však aj rozdielny spôsob rozmnožovania. Zatiaľ čo slon africký je schopný plodiť potomstvo už v dvanástich rokoch, samičky slona pralesného pohlavne dospievajú až v 23 rokoch. A namiesto dvoch rokov rodia len jedno mláďa každých päť až šesť rokov. V spojení s pytliactvom je tak tento druh vo veľkom ohrození.

"V roku 2013 sme odhadovali, že ich je stotisíc," hovorí pre magazín New Scientist spoluautor štúdie Peter Wrege. "Údaje o pytliactve však naznačujú, že každý rok umrie 12- až 15-tisíc slonov pralesných. Pri tomto tempe tento druh slonov vyhynie za jedno desaťročie - v roku 2023. To by malo znepokojiť každého.

Ak by pytliactvo prestalo hneď teraz, aj pri pomalom rozmnožovaní by sa populácia týchto slonov obnovila asi za 90 rokov. Ak pytliactvo neprestane, bude to trvať ešte dlhšie. Slony sa, podobne ako iné veľké cicavce, prestávajú rozmnožovať, ak cítia ohrozenie.

"Len porozumením základnej biológie slona pralesného a iných druhov môžeme presne určiť úroveň ohrozenia, ktorej čelia v dôsledku ľudských aktivít," povedal v tlačovej správe Spoločnosti pre konzerváciu divokej zveri a rastlín George Wittemyer z vedeckej iniciatívy Zachráňme slony.

Slony pralesné sú pre svoj ekosystém veľmi dôležité. Roznášajú semená mnohých stromov a taktiež svojím pohybom po pralese robia cestu pre iné zvieratá ako šimpanzy či gorily. Ochrana slona pralesného teda znamená aj ochranu samotného pralesa.

DOI: 10.1111/1365-2664.12764