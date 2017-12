Mesiac riadi cyklus žien? Aké sú najväčšie mýty o menštruácii

Sex s dominantným mužom s veľkým M, no vychovávať deti s miernym, milujúcim a príjemným manželom. Mesiac riadi fázy menštruačného cyklu aj to, ako a kedy bude výrazný. A keď budú kamarátky žiť dostatočne dlho pokope – trebárs v internátnej izbe – ich cykly sa im napokon zladia.

Naozaj? Na podobné mýty spájané s menštruáciou narazíte v rôznych novinách i časopisoch. Sú to povery, v ktorých sa niekedy spojila zlá veda i populárne predstavy. „Táto bežná časť biológie totiž priťahuje ľudí, ktorí sa snažia pochopiť jej vplyv na ženské prežívanie,“ vysvetľuje biologička Wendy Woodová.

Ako je to teda naozaj?

1. Svalnáči a milujúci partneri

Na prvý pohľad by to mohlo dávať zmysel. V plodnej časti cyklu má žena túžiť po partnerovi s čo najlepším genetickým kódom. Mala by dávať prednosť silnému, dominantnému, maskulínnemu typu muža - inokedy je však výhodnejší spoľahlivý partner s menším množstvom testosterónu, niekto, kto sa postará o rodinu.

Tento kukučkový efekt zo sveta naivnej biológie však v skutočnosti neplatí. Napriek tomu, že z pohľadu selekcie by v prírode zrejme zmysel dával. Woodovej tím z Juhokalifornskej univerzity totiž preskúmal 58 vedeckých výskumov a zistil, že táto hypotéza nemá oporu v dôkazoch.

Vedci zistili, že ženy v priemere naozaj preferujú zdravých a dominantných mužov, no s fázou ovulačného cyklu to nemalo žiadnu súvislosť, ani sa neukázalo, že v niektorých konkrétnych fázach by mali väčšiu chuť na románik.

Mýtus však pravdepodobne vznikol pred desaťročiami, keď prvé výskumy takúto koreláciu naznačovali. Ukázalo sa však, že štúdie vôbec neskúmali hladiny hormónov u žien, používali príliš široké vymedzenie základných pojmov a kategórií, do ktorých ženy vedci triedili.

No ďalšie štúdie, ktoré túto hypotézu vyvracali, sa už nikdy nestali takými populárnymi.

2. Mesiac riadi menštruačný cyklus

Občas sa dočítate, že ženský menštruačný cyklus súvisí s Mesiacom. Veď keď už náš kozmický sprievodca (aj spolu so Slnkom) dokáže vplývať na hladinu morí, zvládne aj nejaký ten cyklus. A nemôže byť predsa náhoda, že trvanie týchto cyklov sa prakticky zhoduje.