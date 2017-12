Nedisciplinovaným vodičom Tesla vypne autopilot

Kto nehrá férovo, bude šoférovať bez podpory palubného počítača.

31. aug 2016 o 10:36 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Autopilot je výborným pomocníkom vodiča pri dlhých únavných jazdách. Stáva sa však nebezpečným pod rukami vodičov, ktorí úplne ignorujú pravidlá jeho bezpečného používania.

Tesla zvažuje, že do novej verzie firmvéru pre palubné počítače pridá bezpečnostnú poistku. Obmedzí, alebo úplne vypne funkciu autopilota v tých autách, kde vodiči sústavne porušujú pravidlá.

Autopilot sleduje, či má vodič počas jazdy ruky na volante a akustickým signálom ho upozorňuje na drobné, krátkodobé priestupky. Ak však vodič trvalo ignoruje výzvy, ľahko sa môže stať že po vážnej nehode zo systému firma vyčíta, že nehodu zavinil nezodpovedný vodič.

To by sa do budúcna podľa magazínu Mashable mohlo zmeniť. Bezpečnostná poistka zabráni zneužívaniu autopilota v potrebnom rozsahu.

Tesla je prvou firmou, ktorá v komerčnej prevádzke asistenciu tohto typu ponúka a zdá sa, že rozšírená bezpečnosť by mohla byť štandardom do budúcnosti. V podobnom duchu sa však už roky hovorí o dychových skúškach vodičov v automobiloch, zatiaľ však nejde o povinnú výbavu.