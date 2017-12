Predávajú USB kľúč, ktorý prinesie počítaču smrť

Nenápadné zariadenie ničí počítače, stačí ho zasunúť do USB portu.

31. aug 2016 o 9:57 Milan Gigel

video //www.youtube.com/embed/WjjZLCoT4aU

HONG KONG, BRATISLAVA. Bol to hackerský projekt, ktorý ukazoval ako možno zničiť počítač. Zasuniete do niektorého z portov záškodnícky USB kľúč a v priebehu sekúnd sa vzduchom roznesie zápach zhorenej elektroniky a počítač vypovie svoju službu.

Hoci hackeri zverejnili podrobnú schému a návod na výrobu, záujem o hotové zariadenie bol obrovský. Teraz sa podľa magazínu Mashable objavuje v predaji vo svojej komerčnej podobe.

USB kľúč obsahuje elektroniku, ktorá využíva napájanie z USB portu pre násobenie napätia a jeho uloženie v kondenzátore. Cyklicky ho následne odosiela zosilnené späť do počítača, kým ho nepoškodí.

Výrobca tvrdí, že kľúč spoľahlivo zničí 95 percent zariadení s USB portami, bez ohľadu na to či ide o tablet, notebook alebo televízor. Výnimkou sú notebooky firmy Apple, pri ktorých sa poškodia iba USB porty samotné.

K 50-eurovému USB kľúču patrí aj 16-eurové zariadenie, ktoré vie tieto elektronické nášľapné míny odhaliť a zamedziť tomu, aby počítač poškodili. Ide o ochranu, vďaka ktorej možno preveriť každé nové USB zariadenie na pracoviskách s upraveným režimom prevádzky.

Hoci niet pochýb o tom, že USB Killer nemožno využiť na žiadny ušľachtilý cieľ, nie je na škodu vedieť ako toto zariadenie vyzerá. Ak ho niekedy nájdete pred vchodom do firmy, namiesto zvedavosti a zasúvania do počítača by vás mal zastaviť zdravý rozum.