Chcú oživiť vyhynutého vtáka, pripomínal tučniaka

Alku veľkú lovili ľudia až dovtedy, kým nevyhubili celý druh.

30. aug 2016 o 18:40 Dominik Holič

BRATISLAVA. Ešte pred dvesto rokmi obývali alky veľké pobrežia severného Atlantiku: od Veľkej Británie po východ USA. Veľkosťou, čiernobielym sfarbením a neschopnosťou lietať by sme ich dnes prirovnali k tučniakom.

Morské vtáky však lákali aj lovcov a čím ich bolo menej, stávali sa vzácnejšími. Nakoniec ich človek do roku 1844 vyhubil.

Organizácia Revive & Restore teraz dúfa, že z fosílií zvierat sa podarí získať dostatok DNA a vedci celý druh oživia. Podľa britského denníka The Telegraph by však najskôr museli získať a zmapovať genóm týchto zvierat.

Následne by geneticky upravili a oplodnili embryo alky vrúbkozobej - najbližšieho zo súčasných príbuzných alky veľkej. A na záver by ho vložili do dostatočne veľkého vtáka.

Organizácia má zoznam viacerých vyhynutých a ohrozených druhov. No aj keby vedci uspeli a vyhynuté druhy vrátili do prírody, nie je jasné, aký by bol ich dopad na súčasné ekosystémy.