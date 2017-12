SETI priznalo záhadný signál z kozmu, skúmajú ho teleskopy

Astronómovia narazili pri hviezde vzdialenej 94 svetelných rokov na záhadu. Skúmajú jej pôvod.

30. aug 2016 o 14:00 Dominik Holič

BRATISLAVA. Nevieme o ňom veľa. Zatiaľ nesie tento systém vedecké označenie HD 164595 a okolo jeho materskej hviezdy krúži exoplanéta podobná Neptúnu.

Napriek tomu môže byť jedným z najzaujímavejších miest v kozme. Posledné týždne viaceré vedecké tímy nasmerovali ďalekohľady práve týmto smerom.

Ruskí astronómovia totiž zachytili zvláštny rádiový signál, ktorého zdrojom má byť práve planetárny systém HD 164595. Jedným z vysvetlení by mohla byť prítomnosť mimozemskej inteligencie.

Výsledky pozorovaní však vedci zatiaľ nezverejnili v odbornej štúdii. Plánujú ich predstaviť na 67. Medzinárodnom astronautickom kongrese v Mexiku.

Vyspelejší ako my

HD 164595 sa nachádza približne 94 svetelných rokov od Zeme. Dnes podľa popularizačného magazínu New Scientist predpokladáme, že okolo hviezdy okrem veľkej planéty krúžia ďalšie telesá. Niektoré môžu ležať v správnej vzdialenosti od materského slnka.

,,Ak ho vysielajú do všetkých smerov, potrebovali by energiu 10²º wattov, čo je niekoľko stoviek krát viac energie, ako má slnečné svetlo dopadajúce na Zem," hovorí o jednom z možných vysvetlení zvláštneho signálu riaditeľ SETI Seth Shostak.

V takomto prípade by išlo o civilizáciu typu II na Kardašovovej škále, takú, ktorá dokáže využiť všetku energiu svojej hviezdy.

Ak by signál mieril iba smerom k nám, stále by jeho autori potrebovali aspoň bilión wattov - približne toľko energie, čo spotrebuje ľudstvo na Zemi.

Išlo by tak o civilizáciu typu I na Kardašovova škále, ktorá dokáže využiť všetku slnečnú energiu, ktorá dopadá na planétu. V oboch prípadoch by sa však išlo o civilizáciu technologicky vyspelejšiu, ako je tá naša.

Zatiaľ iba jeden

Vedci zo SETI už k hviezdnemu systému nasmerovali svoje kalifornské prístroje.

Aj ruským výskumníkom sa však podarilo zachytiť čudný signál iba pri jednom z 39 pozorovaní. Vysvetlením tak môže byť aj dosiaľ neodhalené skreslenie v dátach, ktoré pochádza priamo zo Zeme.

Ak by aj pochádzala anomália z kozmu, ešte stále ju nemusíme vedieť rozpoznať. Iná inteligencia môže produkovať signál na frekvenciách, ktoré neskúmame - prípadne bude signál príliš zložitý a komplexný, aby sme dokázali určiť jeho zdroj.

,,Nemôžeme povedať, že tam nič nie je len preto, že sme nič nenašli," vysvetľuje Shostak pre New Scientist.

,,Povedzme, že je to tak, že by sa kapitán Cook celý deň plavil v južnom Tichomorí a nenašiel by žiadne nové ostrovy. Nedokazuje to, že tam ostrovy nie sú, ale len to, že v ten deň nijaké nenašiel."