Facebook spozná na fotografiách vaše zdravie a emócie

Nemusíte písať, čo zažívate. Facebook v budúcnosti všetko zhodnotí z fotografií.

30. aug 2016 o 11:48 Milan Gigel

MENLO PARK, BRATISLAVA. Človek potrebuje iba zlomok sekundy, aby vedel popísať scenériu a predmety, ktoré sa mu objavia pred očami. Facebook pracuje na technológii, ktorá chce dosiahnuť podobné výsledky pri analýze digitálnych obrázkov.

Pre počítače nie je jednoduché pracovať s obrázkami. Matrica pozostávajúca zo státisícov farebných bodov je nosičom informácií, ktoré žiadajú náročné a komplikované spracovanie. Pre softvér je oveľa ľahšie upraviť jas, kontrast či farebnosť fotografií, ako vybrať trojicu slov, ktoré by vypovedali o obsahu fotografie samotnej.

Facebook trénuje nový systém s prvkami umelej inteligencie, ktorý by si mal poradiť s obsahom, ktorý má v sociálnej sieti prevahu nad slovami. Fotografie sa stanú predmetom analýzy, aby poskytli podobný výstup, ako textové príspevky.

Systém sa snaží pracovať vo viacerých krokoch. V prvom z nich analyzuje fotografiu, aby v nej vedel oddeliť jednotlivé objekty. V ďalšom kroku vymedzuje ich presné hranice, aby vytvoril výstrižky, ktoré možno vo finále analyzovať, aby získali slovný popis.

Viac ako 60-členný tím doposiaľ zručne zvládol vyriešiť prvé dve výzvy. Teraz pracuje na systémoch, ktoré sa naučia pomenúvať veci a získavať skúsenosti a cit pre ich hodnotenie.

Pre Facebook je atraktívne vedieť, že sa zaujímate o psy. Ak z fotografií vyčíta aké krmivá, hračky a výbavu pre svojich chlpáčov kupujete, dokáže vám nielen ponúknuť reklamu, ktorá má šancu na úspech, ale aj spojiť vás s ľuďmi, ktorí majú podobný pohľad na svet.

Vývojári však majú ambície zájsť v analýzach snímok hlbšie. Mohli by z nich napríklad vyčítať hrubé rysy súvisiace s vašim zdravím. Ak máte slabé koleno, trápia vás vyrážky alebo ste za posledné dva roky neprimerane pribrali či schudli, je to priestor pre akciu, ktorá by vás mohla zaujímať.

Podobné je to s radami ohľadom vášho jedálnička. Ak patríte medzi tých, čo dokumentujú na snímkach svoje kulinárske zážitky. Umelá inteligencia by mohla tvoriť vstupy pre chatboty alebo digitálnych kritikov, poradcov či konzultantov, ktorí by sa vám prihovárali na základe toho, čo ukazujete priateľom na fotografiách.

Aby vývojári vo svojej snahe neboli osamotení, pre vývojárov podľa magazínu The Verge otvorili bezplatne kód, ktorý doposiaľ používajú na to, aby fotografie rozstrihali na objekty, s ktorými možno pracovať ďalej. Čím hlbšie sa podarí v tvorbe výstrižkov zájsť, tým špecializovanejšie môžu byť nástroje na ich analýzu.

Facebook dlhodobo bojuje s tým, že obsah v sociálnej sieti sa v priebehu rokov výrazne mení. Firma robí všetko pre to, aby obsah tvorený používateľmi nebol v menšine v pomere k tomu, ktorý je iba zdieľaný z iných zdrojov.