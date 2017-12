Nahriať a nasvietiť. Nový materiál si spomenie na svoj tvar

Polymérové štruktúry môžu mať veľmi malé rozmery. Využijú sa v medicíne aj v energetike.

Ohnutá replika Eiffelovej veže sa vracia späť do pôvodného tvaru na zohriatej singapurskej minci.(Zdroj: MIT/Qi (Kevin) Ge)

BRATISLAVA. Je to skoro ako tlač v 4D. Štruktúry môžete ohýbať, točiť a naťahovať a v priebehu času sa vrátia späť do pôvodného stavu. Pamätajú si svoj tvar.

Nové pamäťové polyméry budú môcť využívať v energetike aj medicíne. Predstavili ich v žurnále Scientific Reports.

Od iných pamäťových materiálov sa nový polymér líši aj svojou veľkosťou – meria sa v mikrónoch. Menšie rozmery vedcom dovolilo použitie techniky mikrostereolitografia, na 3D tlač sa pri nej využíva svetlo z projektora, ktoré tlačí vzory do vrstiev živice.

„Tlačíme pomocou svetla, vrstvu za vrstvou,“ hovorí v tlačovej správe Massachusettskej technickej univerzity autor štúdie Nicholas X. Fang. „Je to skoro ako, keď zubár robí repliky zubov a vypĺňa kazy. S tým rozdielom, že my robíme so šošovkami s vysokým rozlíšením, ktoré nám dovoľujú tvoriť zložité tvary s rozmermi podobnými priemeru ľudského vlasu.“

Materiál sa dokáže vrátiť späť do pôvodného tvaru pod vplyvom tepla, svetla aj elektrického impulzu. Využívať by sa mohol v biomedicínskych zariadeniach, vesmírnych konštrukciách a v tvar meniacich solárnych článkoch.

„Nakoniec chceme ako spúšť využívať telesnú teplotu,“ dodáva Fang. „Ak sa nám podarí tieto polyméry správne navrhnúť, môžeme vytvoriť zariadenia pre podávanie liečiv, ktoré uvoľnia liek pri prvých známkach zvýšenej teploty.“

