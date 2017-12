V Kanade bude prezeranie internetových stránok s detskou pornografiou zločin

Ottawa 15. marca (TASR) - Kanadská vláda v stredu predložila návrh zákona, podľa ktorého by malo byť navštevovanie internetových stránok s detskou pornografiou ...

15. mar 2001 o 14:17 TASR

Ottawa 15. marca (TASR) - Kanadská vláda v stredu predložila návrh zákona, podľa ktorého by malo byť navštevovanie internetových stránok s detskou pornografiou považované za zločin. Kanadská ministerka spravodlivosti Anne McLellanová vyhlásila, že ide o prelomový krok v boji proti prekvitajúcemu obchodu s detskou pornografiou. Žiadna iná krajina zatiaľ podobný legislatívny krok nepodnikla.

"Boj proti zločinom páchaným prostredníctvom internetu je životne dôležitý najmä vtedy, ak zasahuje najzraniteľnejšiu časť našej spoločnosti - deti. Naše trestné právo preto musí reagovať na rôzne zmeny, v tomto prípade technologického charakteru, a nenechať žiaden priestor pre pochybnosti vyšetrovateľov a žalobcov týchto prípadov," povedala ministerka novinárom.

McLellanová nekomentovala, ako bude nový zákon uplatňovaný v praxi. Podľa jej slov o tom rozhodne polícia.

V Kanade je - rovnako ako v USA a ďalších krajinách - vlastníctvo detskej pornografie získanej z internetu považované za zločin. Zákon sa však netýka prípadov, keď užívatelia náhodou otvoria súbor pripojený k pošte v e-maili, alebo sa im nechtiac podarí otvoriť webovú stránku obsahujúcu detskú pornografiu. Zákon postihuje len tých, čo "vedome vyhľadávajú stránky s týmto obsahom", vysvetlil predstaviteľ ministerstva spravodlivosti Yvan Roy.

Za vedomé vyhľadávanie stránok s detskou pornografiou bude usvedčeným osobám hroziť trest odňatia slobody až do piatich rokov.

Spomínané opatrenia sú súčasťou návrhu súhrnného zákona, ktorý sa zaoberá rôznymi oblasťami, od strelných zbraní až po týranie zvierat. Najdramatickejšie opatrenia sa však týkajú sexuálnych zločinov.

Podľa nového zákona by sa postihovalo aj šírenie detskej pornografie, napríklad cez e-mail, poskytovanie webových adries s detskou pornografiou a vývoz detskej pornografie z Kanady. Za každý zločin by mohol súd vymerať trest do výšky desiatich rokov väzenia. Dovoz detskej pornografie do Kanady už je ilegálny.

V právomoci sudcov bude aj vydanie príkazu na zrušenie internetových stránok s detskou pornografiou z kanadských serverov ako aj liniek na podobné stránky v zahraničí.

Nový zákon, ktorý by mala kanadská liberálna vláda ľahko schváliť svojou väčšinou v oboch komorách parlamentu, kriminalizuje aj lákanie mladistvých cez internet na stretnutie s úmyslom ich sexuálneho zneužitia. Zákon tiež uľahčí pátranie po kanadských sexuálnych turistoch - umožní ich trestné stíhanie aj bez súhlasu krajiny, kde zločin spáchali.

Hoci kanadskí predstavitelia nepoznajú žiadnu inú krajinu, kde by bolo prezeranie webových stránok s detskou pornografiou považované za zločin, podľa nich návrh konvencie Rady Európy (RE) o kybernetických zločinoch vytvorí novú kategóriu pre postih zaobstarávania materiálov o sexuálnom týraní detí. RE na tejto konvencii pracuje už viac ako desať rokov. Americkí ochrancovia ľudských práv však tento návrh kritizujú najmä pre porušovanie súkromia jednotlivcov.

Kanadský najvyšší súd v januári potvrdil zákaz vlastníctva materiálov s detskou pornografiou. Povolil len vlastné pornografické zápisy pre vlastnú potrebu alebo erotické materiály, ktoré si osoba pre vlastnú potrebu získa so súhlasom zobrazených.