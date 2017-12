Matematická hádanka: Dokážete zistiť, koľko detí bolo v rodine?

Matka vždy túžila po 19 deťoch, no sen sa jej nikdy nesplnil.

29. aug 2016 o 16:45 Dominik Holič

Mnoho ľudí prechováva odpor k matematike. Vraj, načo im bude v živote? Princípy matematiky však fungujú v prírode a človek ich iba dokázal objaviť a porozumieť im. Pri matematike sú však oveľa dôležitejšie zručnosti, naučí vás riešiť problémy a kriticky myslieť.

Každý týždeň prinesieme jeden matematický príklad, hlavolam alebo hádanku, kde si tieto zručnosti môžete vyskúšať. Riešenie nájdete vždy v odkaze na konci článku. Ak máte zaujímavý tip, napíšte nám ho aj s riešením na veda@sme.sk.

Hádanka týždňa

Matka rodiny vždy túžila mať aspoň 19 detí, no tento sen sa jej nikdy nesplnil. Ak by ste sa však jedného z jej synov opýtali, koľko detí vyrastalo u nich doma, odpovedal by takto:

Mojich sestier bolo trikrát toľko, koľko sme mali bratrancov. Mal som polovičné množstvo bratov, ako sestier.

Koľko detí mala nakoniec matka?

Riešenie