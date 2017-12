Pozeráte po svadbe porno? Rastie riziko vášho rozvodu

Vedci zistili, že ak niekto z manželského páru začne pozerať erotické videá, zvyšuje pravdepodobnosť rozvodu.

29. aug 2016 o 15:53 Dominik Holič

BRATISLAVA. Hovorí sa, že vplyv porna na mužský milostný život sa nedá zmerať. Pozerajú ho totiž všetci - a ženy tiež. Každú sekundu pozerá nejaké erotické video približne 30 miliónov ľudí.

Takzvané pravidlo internetu číslo 34 dokonca hovorí, že ak niečo existuje, existuje z toho aj porno.

Problém však môže nastať pri vydatých ženách či ženatých mužoch. A nejde iba o nepríjemné vysvetľovanie, ak vás partner pristihne pri čine.

Výskum vedcov z Oklahomskej univerzity naznačuje, že ak začne človek pozerať porno počas manželstva, zvyšuje tým riziko rozvodu. Závery predniesli na tohtoročnom stretnutí Americkej sociologickej asociácie (ASA).

Muži nemusia prestať

Vedci vychádzali z dát pravidelného prieskumu General Social Survey, ktorý od roku 1972 sleduje nálady a názory americkej verejnosti.

Pozreli sa na dáta o rodinnom stave a na odpovede na otázku, či ľudia pozerali za posledný rok film pre dospelých (X-rated). Na niekoľkotisícovej vzorke sa zamerali na obdobie medzi rokmi 2006 až 2014.

Zistili, že pri ženatých mužoch, ktorí medzi jednotlivými kolami dotazníku začali pozerať porno, narástla pravdepodobnosť rozvodu zo 6 na 11 percent.

Pri vydatých ženách sa hodnoty takmer strojnásobili: zo 6 na 16 percent.

So ženami to však fungovalo aj naopak. Ak v skorších prieskumoch tvrdili, že pozerajú porno, no neskôr prestali, klesla pravdepodobnosť rozvodu z 18 na 6 percent. Mužom, ktorí porno prestali pozerať, sa miera rizika rozvodu neznížila.

"Vyzerá, že štúdia nemá zásadné metodologické nedostatky a autori tiež dobre zvažujú alternatívne vysvetlenia výsledkov," hodnotí výskum pre Science psychologička a odborníčka na porno Ana Bridgesová.

Náboženský tlak

Niektoré výsledky novej štúdie sa zhodujú s predpokladmi vedcov a nárast rizika rozvodu pozorovali skôr pri mladších pároch.

Vysvetľujú si to tým, že mladí pozerajú viac porna. Staršie páry zároveň bývajú vyspelejšie a majú stabilnejšie vzťahy.

Časť výsledkov však prekvapila. Napríklad v oblasti nábožnosti: kým výskumníci očakávali, že porno budú ľudia z náboženských kruhov vnímať o čosi citlivejšie, ukázalo sa, že práve v takýchto komunitách nemalo takmer žiaden vplyv na rozvodovosť.

"Náboženské skupiny stigmatizujú rozvody a uprednostňujú manželskú stabilitu. Je pravdepodobné, že nábožní manželia čelia väčšiemu tlaku komunity aj vlastnej moralky, aby zostali spolu, nehľadiac na vplyv porna na kvalitu vzťahu," vysvetľuje v tlačovej správe ASA sociológ a hlavný autor štúdie Samuel Perry.