Alergie budú horšie, klimatická zmena prinesie silnejšiu nádchu

Prejavy alergie a reakcie na rôzne druhy peľov sa budú v Európe zhoršovať.

29. aug 2016 o 13:00 Dominik Holič

BRATISLAVA. Keď na jar začínajú kvitnúť stromy, pre milióny ľudí nastáva sezóna problémov. Neustále kýchanie, svrbenie nosa a očí či malátnosť patria medzi príznaky, ktoré pozná každý alergik so sennou nádchou.

Alergiu na rôzne druhy peľov má alebo v minulosti malo približne 40 percent Európanov a na celom svete to znamená každoročne približne štyri milióny dní pracovnej neschopnosti. Následkom klimatických zmien sa však môže do roku 2050 počet alergikov v Európe viac než zdvojnásobiť.

Podľa medzinárodného výskumu v magazíne Environmental Health Perspectives budú príčinami globálne otepľovanie a jeden z najrozšírenejších alergénov.

Invazívna burina ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisifolia) pochádza zo Severnej Ameriky a normálne kvitne na jeseň. Meniace sa klimatické prostredie prinesie viac jej peľu, a tak predĺži sezónu sennej nádchy.

V najbližších 35 rokoch môže ambrózia vyvolávať alergické reakcie u 77 miliónov Európanov, v súčasnosti je to 33 miliónov. Zo sennej nádchy sa tak stane bežný zdravotný problém aj na miestach, kde sa dnes objavuje len zriedkavo. Zvýšená koncentrácia peľu môže spôsobovať vážnejšie prejavy.

Autori štúdie tvrdia, že ich výskum ako prvý vyjadril dosah klimatických zmien na peľové alergie. Minulý rok však francúzski vedci skúšali predpokladať rozširovanie ambrózie. Už vtedy sa hovorilo o potrebe celoeurópskeho programu na ničenie tejto odolnej rastliny.

"Ak by sa podarilo správne zakročiť, počet dotknutých ľudí by mohol narásť iba na 52 miliónov. No pri veľmi rýchlom rozšírení rastliny by sa mohol vyšplhať až na 107 miliónov," potvrdzuje v tlačovej správe univerzity aj vedúci autor výskumu Iain Lake.

