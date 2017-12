Mozog si sám povie, kedy potrebuje lieky. Aj tak bude vyzerať medicína budúcnosti

Technika využívajúca DNA nanrobotov a ovládanie mysľou by našla využitie najmä pri duševných ochoreniach.

26. aug 2016 o 15:19 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Ak vás bolí zub, hlava alebo iná časť tela, vezmete si liek proti bolesti. Pri niektorých typoch ochorení však ľudia nemusia presne vedieť, kedy liečivo potrebujú. Ak by si ho aj vzali, dostalo by sa do celého ich tela spolu s vedľajšími účinkami.

Dostať akékoľvek liečivo rýchlo a priamo tam, kde je potrebné, je preto pre vedcov stále výzvou.

Pomôcť by mohlo ovládanie myšlienkami. Stačí, že v mozgu nastane nejaká aktivita a DNA nanoroboty v tele uvoľnia liečivo.

Vedci z Bar-Ilanovej univerzity v izraelskom Tel Avive predstavili systém, ktorý poskytuje presnú kontrolu nad tým, kedy liek v tele účinkuje. Dôkaz o tom, že môže účinkovať, predstavili v žurnále PLoS.

Šváb, človek a počítač

Novú techniku odskúšali na švábovi. Usadili ho do elektromagnetickej cievky a do tela mu vstrekli nanorobotov s fluorescenčným liečivom. Šváb potom len čakal na ľudské myšlienky.

Ľudský dobrovoľník mal na hlave čiapku merajúcu aktivitu v mozgu a buď počítal v hlave príklady alebo nechal mozog oddychovať. Naučený počítačový algoritmus dokázal rozlíšiť medzi týmito dvoma stavmi.

Ak zaznamenal aktivitu, spustil v cievke elektrický prúd a nanoroboty uvoľnili liečivo. Keď aktivita prestala, zastavilo sa aj uvoľňovanie liečiva. Vedci to dokázali pozorovať vďaka svetielkujúcemu liečivu. Išlo o prvé ovládnutie nanorobotov myšlienkami v tele iného živočícha.

Algoritmus vedia vedci naučiť rozoznávať akúkoľvek aktivitu, hovorí pre magazín New Scientist člen výskumného tímu Sachar Arnon. Technológia by tak mohla pomáhať najmä pri ochoreniach ako poruchy pozornosti a schizofrénia.

Algoritmus by mohol zaznamenať zmeny v mozgu, ktoré predchádzajú zhoršenému stavu a uvoľniť liečivo práve vtedy, keď je potrebné.

Lieky na povel

DNA nanoroboty sa dokážu vďaka svojim vlastnostiam „otvoriť a zatvoriť“. Mohli by sa tak minimalizovať vedľajšie účinky liekov. Otvorili by sa a uvoľňovali by liečivo len vtedy, keď mi im na to zmena v mozgu dala povel.

Nová metóda zatiaľ nie je pripravená na použitie u ľudí, tím vedcov však vidí rozvoj aj v tejto oblasti. Ľudia, ktorí by ju využívali by mali na hlave malé zariadenie, ktoré by sa podobalo na načúvací prístroj. V skutočnosti by však monitoroval zmeny v mozgu.

Elektromagnetické pole, ktoré by aktivovalo nanorobotov by mohol vytvárať napríklad múdry náramok. Človek by tak nemusel myslieť na to, kedy si vezme liek, všetko by sa dialo automaticky.

