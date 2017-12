Astronóm: Po Proxime b nás čakajú aj iné podobné objavy

Na Proxime b, ktorá sa podobá na Zem, môže byť život, zatiaľ sú to len dohady, hovorí astronóm JÁN SVOREŇ z Astronomického ústavu SAV.

25. aug 2016 o 17:43 Renáta Zelná

Prečo je tento objav dôležitý?

"Pretože sa veľmi podobá na Zem, hmotnosť má len 1,3-krát väčšiu. A je tam šanca, že objavíme život. Zaujímavé je, že sme takúto planétu našli už pri najbližšej hviezde k nášmu Slnku. Je síce vzdialená 4,3 svetelného roka (jeden svetelný rok je približne 9,5 bilióna kilometrov), no aj tak je najbližšia."

Môžeme nájsť na Proxime b život?

"To by bola veľká náhoda. Predpoklady na život tam však sú. Planéta je v obývateľnej zóne svojej domovskej hviezdy, predpokladáme teda, že by tam mohla existovať voda v kvapalnom stave. O ostatných podmienkach vieme zatiaľ veľmi málo. Poznáme síce obežný čas Proximy b a jej hmotnosť, ale neviem nič o jej atmosfére. Jej materská hviezda, červený trpaslík Proxima Centauri, vyžaruje oveľa viac ultrafialového a röntgenového žiarenia ako naše Slnko. Ak by tu bol život, musel by byť v inej forme a veľmi odolný. Zatiaľ sú to však len špekulácie."

Bude teraz podobných objavov viac?

"Určite áno. So zdokonalenou technikou budeme môcť v budúcnosti sledovať hviezdy aj vo väčšej vzdialenosti, nielen tie najbližšie. Dnes už poznáme približne 3500 exoplanét, cieľom je nájsť také, ktoré sú podobné Zemi. Pozornosť vedcov sa preto teraz zameria na Proximu b. V priebehu niekoľkých mesiacov budeme mať oveľa viac údajov a budeme o novej planéte vedieť omnoho viac."

Budeme sa k nej chcieť reálne dostať?