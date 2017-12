Rýchlo, ale bez atmosféry. V Číne písala o olympiáde umelá inteligencia

Kým sa novinári ešte len hrajú so slovíčkami a faktami, počítač má za sebou úspešne vydanú správu.

25. aug 2016 o 9:45 Milan Gigel

PEKING, BRATISLAVA. Ak ide o športové výsledky, najdôležitejšie sú fakty a rýchlosť, akou sa informácie dostanú k čitateľom. Štylistika a emotívne klišé môžu ísť bokom.

Prácu športových novinárov dokáže v niektorých prípadoch celkom schopne zastúpiť aj softvérový robot. Svedčí o tom nedávna skúsenosť z Olympijských hier.

Xaiomingbot je čínsky softvér, ktorý využíva prvky umelej inteligencie. Olympijské dianie pokrýval bez toho, aby do jeho práce zasahovali ľudia. Denne vydával 30 až 40 spravodajských článkov, v ktorých sa snažil informácie stlačiť do rozsahu približne 100 slov. Svoje výstupy publikoval skôr, ako to stihli ostatní novinári.

Úspešný experiment pritiahol pozornosť čitateľov, hoci mnohí sa podľa magazínu Quartz zhodli na tom, že texty boli jednoduché a chýbala im atmosféra, na ktorú sú zvyknutí. Či to bolo jazykovou bariérou čínskych vývojárov, alebo slabšou praxou nevedno. Na druhej strane však obsahovali všetky kľúčové informácie.

Nie je vylúčené, že v budúcnosti sa budeme so správami, ktoré píšu počítače stretávať častejšie. Športové výsledky, burzové informácie a ekonomické ukazovatele možno škatuľkovať pri písaní do pravidiel, pretože sú postavené na faktoch, ktorým počítače rozumejú. Iné je to so spoločenskými a kultúrnymi informáciami, kde osobný pohľad, reakcie verejnosti a emotívne prvky patria na prvé miesto.